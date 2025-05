Ya son adversarios

Y fue el gobernador de Tabasco, Javier May, el que quiso salir al quite de su secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, quien la víspera fue prácticamente echado del Tecnológico Superior de Los Ríos, en Balancán. Y es que, se informó, el funcionario conocido también como Pepín, debió salir del plantel entre gritos de “buitre, buitre, buitre”, luego de sostener un encuentro con los inconformes a quienes el Gobierno estatal reprimió en días pasados. El caso es que May ahora sostuvo que en ese centro escolar hay “opositores infiltrados” interesados en mantener el control de la institución. “Lo ven como el último bastión, se atrincheran ahí los opositores al Gobierno y los que fueron derrotados en elección pasada, entonces están, no son muchos, no tienen ningún interés de desestabilizar, porque no son parte de la institución, entonces eso nos queda muy claro”, señaló el mandatario estatal, quien ha optado por encasillar como adversarios a los inconformes, justo cuando enfrenta una crisis por temas de inseguridad y apenas un día después del repudio al número 2 de su gobierno. En fin.

