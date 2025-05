Monreal en el Senado

Y el que visitó ayer el edificio del Senado fue el diputado Ricardo Monreal. Y, nos comentan, se le vio como pez en el agua. De hecho, el saludo e intercambio que tuvo con Adán Augusto López, es decir, entre coordinadores de las fracciones mayoritarias, fue como muy para la foto, pues ambos buscaron hacer notar que se llevan de maravilla y que los fuertes choques que tuvieron en el pasado quedaron atrás o si no, por el momento, archivados. “Somos amigos”, dijo el diputado a las cámaras y micrófonos. Nos cuentan también que no pocos trabajadores de la Cámara alta y reporteros recordaron la buena relación que tuvo cuando presidía la Junta de Coordinación Política el zacatecano, que no desaprovechó para decir a los periodistas de la fuente que los extraña. El propio Monreal anunció que habrá dos periodos extraordinarios de sesiones para desahogar 22 reformas: uno será en la primera quincena de junio y otro en agosto. Ahí el dato.

