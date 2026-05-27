Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 27 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 27 de mayo, con condiciones mayormente estables; sin embargo, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos confirmados, el flujo de vehículos particulares y transporte de carga podría generar retrasos en distintos puntos de esta importante vía del centro del país.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera con normalidad este 27 de mayo, con circulación abierta en ambos sentidos y sin afectaciones mayores previstas.

Sin embargo, conforme avance el día podrían registrarse reducciones de velocidad por percances menores, vehículos descompuestos o carga vehicular intensa, principalmente durante la mañana y la tarde, horarios en los que aumenta considerablemente la movilidad laboral y comercial.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad y agilizar la circulación en caso de incidentes.

Los puntos donde habitualmente se concentra mayor carga vehicular y donde podrían presentarse afectaciones este miércoles incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen registrarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones frecuentes de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral.

Recomendaciones para automovilistas

Ante la carga vehicular habitual de mitad de semana, autoridades recomiendan:

Consultar reportes de tráfico antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene este 27 de mayo como una de las vías con mayor movilidad en el centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL