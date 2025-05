Sigue Noroña dando

El líder panista en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, se fue con todo contra Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la disculpa pública a la que obligó a un ciudadano a ofrecerle en el recinto senatorial. En conferencia, Chávez ironizó que Morena “ya no es pueblo, es nobleza”, y lamentó que “ya no se le pueda mentar la madre a nadie”… para acto seguido hacer justo eso: dedicarle una mentada a Noroña. La respuesta no tardó: el presidente de la Cámara alta le mandó una carta, con todo y sellos oficiales, en la cual reclamó la agresión y refirió que, de estar en el siglo XIX, lo habría retado a un duelo. Además, criticó el uso de insultos como práctica política y señaló que la mentada de madre es “un insulto mayúsculo, machista y violento contra las mujeres”. También recordó que en septiembre del 2024 fue agredido físicamente por el mismo ciudadano que ahora le ofreció disculpas, y que fue éste quien propuso que fueran públicas y en el recinto. ¿Qué tal?

