Estos son todos los días que NO habrá clases ni trabajo en México durante el mes de junio

Con la llegada de junio, muchas personas se preguntan si habrá días de descanso oficiales o puentes en el mes.

Ya sea para planear un viaje corto, descansar en casa o simplemente conocer sus derechos laborales o escolares, es importante revisar qué dice tanto la Ley Federal del Trabajo (LFT) como el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A continuación, te contamos si habrá puentes en junio 2025, tanto para estudiantes como para trabajadores, así como las fechas clave.

¿Hay días festivos oficiales en junio según la Ley Federal del Trabajo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), junio no contempla ningún día oficial de descanso obligatorio.

Esto significa que para quienes trabajan en el sector privado o público, no hay puentes laborales durante este mes, al menos no derivados de un feriado oficial.

Los días de descanso obligatorios establecidos en la LFT son, entre otros, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre, y el día de las elecciones federales cuando corresponde.

Este último, por ejemplo, será el domingo 1 de junio de 2025, cuando se realicen las elecciones del Poder Judicial, pero al caer en domingo no se considera como un puente.

Calendario de la SEP para el ciclo escolar 2024-2025. ı Foto: SEP

¿Habrá puente escolar en junio? Esto dice el calendario de la SEP

Si eres estudiante de educación básica (preescolar, primaria o secundaria) o maestro, seguramente te interesa saber si el calendario de la SEP 2024-2025 contempla algún día sin clases o puente en junio.

Y la respuesta es sí. Aunque no se trata de un puente largo tradicional, el viernes 27 de junio de 2025 no habrá clases debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar, lo que implica un fin de semana largo para los estudiantes. En otras palabras, ese viernes no habrá actividades académicas, y se retomarán hasta el lunes 30 de junio.

Es importante mencionar que esta suspensión solo aplica para alumnos y docentes de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP. No afecta a trabajadores de otros sectores.

¿Hay más descansos o puentes en junio?

Fuera de la suspensión por Consejo Técnico el 27 de junio para estudiantes, no hay más puentes o descansos oficiales en el mes, ni para trabajadores ni para alumnos. El siguiente feriado nacional llegará hasta el mes de septiembre, con motivo del Día de la Independencia (16 de septiembre).

Sin contar que antes de ello, estarán las vacaciones de verano, además como terminar el ciclo escolar 2024- 2025.