¿A qué hora empieza y termina la ley seca del 1 de junio?

El 1 de junio se celebrará la elección del Poder Judicial federal, así como a nivel local en 19 estados y, como todas las jornadas electorales, viene acompañada de una serie de reglas, entre ellas la ley seca. Así que: no, no podrás comprar una cerveza después de ejercer tu voto o, al menos, no durante buena parte del día.

Como es habitual en las elecciones, algunos estados implementarán “ley seca” el 1 de junio, es decir, ordenarán la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas con el objetivo de disminuir el riesgo de disturbios y otras incidencias que perturben el desarrollo de la jornada electoral.

Ciudadanos mexicanos votarán para escoger a los integrantes del PJ local y federal. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, ha surgido un sinfín de dudas relacionadas con esta norma, entre ellas, qué horario abarcará la ley seca en los estados donde se implementará. Te contamos.

A esta hora empieza y a esta hora termina la ley seca del 1 de junio

En primer lugar, solo son algunos estados los que confirmaron la implementación de ley seca. Incluso, en algunas entidades fueron solo contados municipios quienes ordenaron esta medida. Por lo que no todo el territorio nacional estará sujeto a esta prohibición, ni siquiera todos los 19 estados en donde también se votará para renovar a los integrantes del Poder Judicial local.

Prohibirán venta de alcohol en algunos estados. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, los estados y municipios que sí implementaron la ley seca coinciden en un punto: el horario.

De esta forma, la ley seca que estará vigente durante la elección judicial comenzará desde las 00:00 horas del 1 de junio hasta las 23:59 de ese mismo día. Por lo anterior, la venta de alcohol estará prohibida prácticamente las 24 horas en tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de abarrotes y similares.

Tiendas de autoservicio, abarrotes y similares no podrán vender alcohol. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque, eso sí, dos entidades decidieron adoptar un horario diferente para esta medida. Tabasco, por ejemplo, decretará ley seca desde las 23:59 horas del sábado 30 de mayo hasta las 06:00 horas del lunes 2 de junio, mientras que la CDMX iniciará esta prohibición a partir de las 00:01 horas del 1 de junio, lo cual da a los consumidores un minuto extra para alcanzar comprar bebidas.

¿En qué estados habrá ley seca el 1 de junio por la elección judicial?

Los estados en los que se implementará ley seca debido a la elección judicial son:

Ciudad de México

Estado de México (algunos municipios)

Hidalgo (algunos municipios)

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Yucatán

Zacatecas

Oaxaca

Colima (algunos municipios)

Durango

Veracruz

San Luis Potosí

Tabasco

