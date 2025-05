Gobierno pide a la CNTE tener responsabilidad presupuestal

El Gobierno federal refrendó su disposición de diálogo para alcanzar un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en un marco de respeto y legalidad, pero también de responsabilidad presupuestal.

Al resaltar que se mantenían en espera de una respuesta a los planteamientos del miércoles al magisterio, los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; Educación (SEP), Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, señalaron que en los encuentros sostenidos con los maestros se ha reiterado la voluntad de atender sus preocupaciones a través de mesas de trabajo permanentes, diseñadas para escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas.

En un comunicado conjunto, afirmaron que la propuesta que se les realizó el miércoles, que contempla la emisión de un decreto para reducir progresivamente la edad de jubilación, hasta alcanzar la edad previa a la reforma del 2007 en el caso de los que están en el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, “es un esfuerzo extraordinario dentro de las restricciones presupuestales que tiene actualmente el Estado mexicano para, con responsabilidad, seguir financiando el conjunto de los derechos sociales, los programas del bienestar y la inversión pública”.

Asimismo, destacaron el resto de propuestas, como son la creación de un colectivo interdisciplinario para revisar los esquemas de jubilación, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la construcción de una alternativa con la opinión de todas las maestras y maestros en foros por escuela.

También, la continuidad de las comisiones tripartitas para atender demandas estatales en sus estados y el establecimiento de un nuevo registro del régimen de jubilación, para aquellos que no lo hicieron en el 2007.

Señalaron que los bloqueos registrados en los últimos días en la Ciudad de México generan afectaciones directas a la ciudadanía para llegar a sus centros de trabajo o realizar sus actividades cotidianas.

Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres reiteraron que el diálogo continúa a través de la mesa establecida, al tiempo que llamaron a la CNTE a poner en el centro el bien común de la población.

“El Gobierno de México sigue abierto a una comunicación directa, honesta y propositiva, pero hace un llamado a la dirigencia de la CNTE a poner en el centro el bien común de la población y priorizar el interés de las familias, sobre todo de la comunidad educativa”.

Recordaron que estamos a 32 días de concluir el ciclo escolar 2024-2025 y los niños merecen un cierre digno en las aulas, que asegure haber adquirido las habilidades y aprendizajes que corresponden a cada nivel y grado escolar.

Los secretarios recordaron que, durante la actual administración federal, el magisterio ha sido reconocido con acciones concretas: aumentos salariales progresivos, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el compromiso de no aumentar la edad de jubilación, la revisión de los procesos de promoción docente y alternativas para pagar deudas hipotecarias insostenibles con el Fovissste.

En la mesa │ Acuerdos que ofrecieron a los disidentes tras negociaciones

Emitir un decreto para reducir progresivamente (cada 3 años) la edad de jubilación.

Crear un colectivo interdisciplinario para revisar los esquemas de retiro.

Desaparecer la USICAMM y construir una alternativa con la opinión de los maestros en foros por escuela.

Continuar con las comisiones tripartitas para atender demandas.

Establecer un nuevo registro del régimen de jubilación, para aquéllos que no lo hicieron en 2007.

“Nosotros no vamos a caer en provocaciones”

› Por Yulia Bonilla

Ante la incertidumbre sobre el rumbo que tendrá más adelante la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no “caerá en provocaciones” como, refirió, lo intenta el movimiento magisterial.

Ante la posibilidad de que continúen los bloqueos en distintos puntos de la capital como ha ocurrido desde hace dos semanas, la mandataria federal refirió que no habrá actos de represión, si eso es algo que se pretende con las marchas.

“Sí, ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones”, enfatizó.

Sin ahondar en más de lo que se espera, recalcó que serán los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y de Educación (SEP), Mario Delgado, quienes den información sobre las negociaciones con los docentes inconformes.

16 días cumple la huelga de la coordinadora hoy

“Y ya van a informar, de su lado, en otra conferencia o comunicado, directamente el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación y el director del ISSSTE, que son quienes han estado atendiendo, junto con Secretaría de Hacienda, un equipo de la Secretaría de Hacienda”, comentó.

A lo largo de estas dos semanas, la mandataria federal ha recalcado que el diálogo con la coordinadora se mantiene abierto; no obstante, ha expresado su desacuerdo con algunas acciones que ha llevado a cabo el magisterio, como la agresión cometida contra representantes de medios de comunicación durante la toma de Palacio Nacional la semana pasada.

Recientemente reveló que la CNTE tenía una cita agendada para un diálogo directo con ella para el 8 de mayo, siete días antes de estallar en paro indefinido, pero ninguno de sus representantes asistió.

A razón del endurecimiento de la protesta que se mantuvo desde mediados de la semana anterior, a pesar de que ya habían conseguido una nueva cita para el pasado viernes, Sheinbaum ha cuestionado las decisiones tomadas por los manifestantes, sobre todo la relativa a las afectaciones a la elección judicial del 1 de junio.

PRI propone que el senado medie

Por Tania Gómez

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado exigió que se lleve a cabo un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y funja como puente institucional con las autoridades para atender sus demandas.

Al cumplirse 15 días de la instalación del plantón de los profesores disidentes en el Zócalo, así como constantes bloqueos a las vialidades de la capital del país, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, advirtió que la Cámara alta no puede seguir como un espectador frente al conflicto magisterial.

Puntualizó que el conflicto educativo no se va a resolver con indiferencia y criminalización, sino con diálogo, seriedad, voluntad política y soluciones de fondo.

Además, exigió al Gobierno federal actuar con responsabilidad política y atender de fondo las exigencias del magisterio.

Agregó que la coordinadora es una expresión legítima del magisterio nacional, cuyas demandas reflejan problemáticas estructurales históricamente desatendidas.

El exhorto que presentará el 4 de junio, será dirigido al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda, para que se instale de manera urgente una mesa de diálogo vinculante con la CNTE, con sede en el Senado.