Presidentas del INE y el TEPJF llaman a la ciudadanía a votar

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y su homóloga del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, coincidieron en resaltar la importancia de que mañana los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Al emitir un mensaje ante visitantes extranjeros que fungirán como observadores de las primeras elecciones para renovar al Poder Judicial (PJ) que tendrán lugar mañana, Taddei Zavala se dijo segura de que existirá un voto razonado.

“Estoy segura de que este primero de junio irán muchos a votar, iremos muchos a votar (...) Confío yo mucho en que todos los mexicanos sabemos decidir, sabemos estudiar, somos inteligentes, conocemos, traemos ya en nuestro ADN esta práctica, este protocolo, este ritual de salir a votar y no perder nuestra posibilidad de ejercer este derecho a elegir por primera vez en la historia”, señaló.

El Dato: Guadalupe Taddei destacó la participación de las 375 personas extranjeras observadoras provenientes de 40 países que vigilarán el proceso electoral este 1 de junio.

Mencionó que al ir a las urnas ella llevará su propio acordeón para hacer el voto de manera correcta. “Seguramente, cada uno de nosotros llevará su propio escrito, por tantos números que tenemos que marcar. Yo iré acompañada de mis propias notas, como lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana antes de entrar a la casilla”, indicó.

Guadalupe Taddei recordó las complejidades a las que se enfrentó el INE, el cual “sufrió un recorte drástico en su presupuesto”, además de que hubo amparos y no se tenía conocimiento de todo el sistema judicial de nuestro país.

En su turno, la presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, criticó a quienes hacen llamados a no votar, y sentenció que “un verdadero demócrata es el que promueve el voto como un derecho ciudadano”.

El Tip: este domingo se colocarán más de 84 mil casillas seccionales en el país para elegir a 881 personas juzgadoras a nivel federal.

Ante los observadores extranjeros acreditados, la magistrada dijo: “Hacer una campaña para decirle a la ciudadanía que no ejerza sus derechos a votar, a opinar, a decidir, a cambiar lo que considere que debe cambiar o a refrendar lo que considere que debe refrendar, no es apegado a los estándares democráticos ni a la integridad electoral”.

Y resaltó la importancia de acudir a las urnas: “Si no estamos de acuerdo con las leyes que nos rigen, si no estamos de acuerdo con los programas de los gobiernos actuales, si no estamos de acuerdo con el tipo de ejercicio de la cosa pública, el único camino para cambiarlo es el voto popular. No hay otra opción en una democracia”.

En su discurso, Aralí Soto señaló que la democracia no es estática, sino que es un proceso evolutivo, vivo, en constante movimiento, por lo que se construye y se perfecciona día a día a través del diálogo, la participación ciudadana y la adaptación a nuevos retos sociales, políticos y económicos de cada país.

Remarcó que la jornada electoral de este domingo “constituye un hecho inédito, no sólo en nuestra historia nacional, sino en el ámbito internacional. Este diseño constitucional no lo elaboró ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; esto fue un diseño legislativo”.

Además, comentó que hubo “jueces incompetentes” que intentaron asumir las funciones del Tribunal que encabeza y enfatizó: “Hubo intentos, y digo intentos porque el Tribunal Electoral tuvo que asumir, como nunca y con toda firmeza, la defensa de su autonomía e independencia”.

Hoy (ayer), resaltó, México se presenta ante la comunidad internacional como lo que es: un país democrático, un país fuerte, un país que tiene instituciones fuertes y que tiene una vida, una participación política muy fuerte, muy dinámica, dividida, pero eso es parte de la democracia.

...Y garantizan conteo íntegro y transparente

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizó un conteo íntegro y transparente de los votos que emitan los ciudadanos este domingo.

A través de un comunicado, informó que la noche del 1 de junio, una vez finalizada la jornada electoral, dará inicio la operación del Sistema de Cómputos Distritales de la primera elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante el cual el INE realizará la sumatoria definitiva de los votos emitidos en cada uno de los Consejos Distritales instalados para este proceso extraordinario.

Indicó que esta herramienta informática únicamente realizará las sumatorias por distrito, por lo que no asignará ganadores y, mediante un sistema, los capturistas anotarán el número de cada boleta.

Los cómputos distritales atenderán el siguiente orden: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF y, finalmente, magistraturas de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.

La sesión de cómputos distritales de las seis elecciones de esta contienda electoral tendrá una duración máxima de 10 días, entre el 1 y el 10 de junio.

La ciudadanía podrá consultar las actas por cada casilla que se generarán una vez contabilizados los votos, así como las sumas por tipo de demarcación. Cabe mencionar que estos serán resultados definitivos.

10 Días durará el conteo de sufragios por el INE

Sin embargo, el Sistema de Cómputos Distritales de la primera elección judicial no mostrará qué candidaturas ganaron la contienda, todo ello porque se revisará si los candidatos con mayores votos cumplen con los requisitos de elegibilidad, para evitar dar el triunfo a quienes se encuentren vinculados con grupos delictivos o sean deudores alimentarios.

El INE añadió que la ciudadanía estará presente en las labores de escrutinio y cómputo. Debido al carácter inédito de estas elecciones, se determinó que el escrutinio y cómputo de los votos se realizará en los Consejos Distritales, con la vigilancia y participación de las y los consejeros electorales que integran estos órganos, quienes son ciudadanas y ciudadanos que, atendiendo una convocatoria pública, colaboran con el instituto en cada proceso electoral.

Asimismo, indicó que el Sistema de Cómputos Distritales del INE fue debidamente auditado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, y según esto, garantiza su solidez técnica y confiabilidad.

Finalmente, señaló que su propio órgano interno de control ha llevado a cabo revisiones exhaustivas para asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de integridad, transparencia y legalidad en el proceso de sumatoria de los votos emitidos en la jornada electoral del 1 de junio.