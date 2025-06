Por este motivo NO habrá pago de la beca Benito Juárez durante DOS meses en el 2025

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y estás esperando el próximo pago para los meses de julio y agosto de 2025, es importante que sepas que no habrá depósitos durante este periodo.

Esta medida no es un error ni una falla en el sistema, sino parte de la planeación oficial del programa de becas que aplica para todos los niveles educativos: básico, medio superior y superior.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el apoyo económico se entrega en cinco bimestres por año, lo que significa que hay dos meses sin pagos, y estos siempre corresponden al receso escolar de verano: julio y agosto.

¿Por qué no se deposita en julio y agosto?

La razón es sencilla: las Becas Benito Juárez están diseñadas para apoyar a estudiantes durante el ciclo escolar activo. Como en julio y agosto no hay clases por vacaciones de verano, esos meses no están contemplados en el calendario de pagos del programa.

Esto aplica incluso si el beneficiario continúa inscrito en su plantel o si hay actividades administrativas en el verano. Si no hay clases, no hay apoyo, ya que la beca busca impulsar la permanencia escolar, no financiar otros gastos fuera del calendario académico.

La CNBBBJ señala que esta medida no es nueva, ya que desde el arranque del programa en años anteriores, nunca se han emitido pagos durante esos meses.

🤔 Becaria, becario y familia beneficiaria…



¿Sabes por qué durante julio y agosto no hay pago de las #BecasParaElBienestar?



Dale play a este video para conocer la razón ▶️ pic.twitter.com/xbhcdFSZMl — BecasBenito (@BecasBenito) June 3, 2025

¿Cuándo fue el último pago y cuánto se entregó?

El pago más reciente corresponde al bimestre mayo-junio y comenzó a dispersarse el miércoles 4 de junio de 2025, de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. El monto entregado fue:

$1,900 pesos para estudiantes de educación básica y media superior.

$5,800 pesos para alumnos de educación superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro).

Este pago cubrirá los gastos escolares y personales de los estudiantes hasta que se reanuden las clases, por lo que se recomienda a las familias administrar el recurso de forma consciente.

¿Qué hacer si no me han depositado?

Si ya pasó tu fecha asignada y no has recibido el depósito de junio, puedes revisar el Buscador de Estatus en la página oficial de Becas Benito Juárez o comunicarte directamente con el personal del programa en tu plantel educativo.

También puedes consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar en cajeros automáticos o mediante la app correspondiente al banco.

Recuerda: julio y agosto no cuentan con pago, así que lo mejor es prevenir y planear con el recurso recibido en junio.