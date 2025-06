Morena defiende viaje a EU por el tema de remesas

La senadora Karina Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, defendió el viaje que realiza por segunda vez una comisión plural del Senado mexicano a Washington D.C. con el objetivo de continuar el diálogo con legisladores estadounidenses y lograr que el impuesto a las remesas, actualmente propuesto en 3.5 por ciento, sea eliminado por completo.

En entrevista con La Razón, Ruiz reconoció que la primera visita de la delegación mexicana ya tuvo un efecto concreto al lograr que la tasa inicial del 5 por ciento se redujera a 3.5 por ciento, pero advirtió que “la batalla no ha terminado” y que el nuevo viaje tiene como meta revertir completamente la medida, por considerarla injusta y perjudicial para millones de familias.

El Dato: una delegación del Senado acudió hoy a Washington para insistir a sus homólogos en que el cobro adicional a las remesas es “ilegal e injusto”, por lo que pedirá frenar su aprobación.

“Esto apenas es una victoria parcial. Vamos a insistir hasta que el impuesto quede en cero. No es justo castigar a quienes ya pagaron impuestos por su trabajo y aun así envían dinero a sus familias”, sostuvo Ruiz al explicar que las remesas son un ingreso para comunidades en México y que su imposición fiscal doble representa un atropello.

Frente a cuestionamientos sobre la eficacia o pertinencia del viaje, Ruiz aseguró que la misión responde a una estrategia concreta y urgente: “Si no estamos allá, si no hacemos presencia directa, corremos el riesgo de que este tema pase desapercibido. No podemos permitirlo. Nuestra presencia ha abierto puertas y ha generado resultados”.

Ruiz subrayó que la delegación está integrada por senadores de todos los partidos representados en la “Cámara Alta”, lo que demuestra —dijo— que este no es un tema de colores, sino de compromiso con los connacionales. “Nos pusimos de acuerdo porque esto va más allá de la política. Nos une el deber de defender a nuestra comunidad en el exterior”, explicó.

Según dijo, la agenda de la comisión contempla reuniones con legisladores de ambos partidos en el Congreso estadounidense, especialmente con aquellos que han mostrado sensibilidad hacia la comunidad hispana y el papel económico de las remesas. “Vamos a hablar con quienes entienden que cada dólar que no llega a México también deja de circular en la economía de Estados Unidos”, señaló.

Ruiz también compartió que la comunidad migrante está preocupada y movilizada. “Nos han dicho que este impuesto es un robo a su salario. Temen que se abra un mercado negro de remesas y sean víctimas de fraude. Por eso debemos actuar rápido, no solo por justicia, también por seguridad”.

La legisladora de Morena insistió en que el nuevo paquete legislativo en Estados Unidos no solo contempla el gravamen a las remesas, sino que forma parte de una serie de medidas que afectan a la población migrante, como el aumento de agentes fronterizos y recursos para continuar la construcción del muro. “Es un paquete que criminaliza a la migración y castiga el esfuerzo de nuestra gente”, afirmó.

Al concluir, la senadora enfatizó que la reducción de la tasa fue solo el primer paso. “El objetivo es claro: del 3.5 vamos por el cero por ciento. No vamos a ceder mientras esta medida siga amenazando el bienestar de nuestras familias en México y de nuestros paisanos en Estados Unidos”.