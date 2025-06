Claudia Sheinbaum lanza Salud Casa por Casa en Morelos para atender adultos mayores y discapacitados

Desde Emiliano Zapata, Morelos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen como característica la honestidad y la honradez con la finalidad de eliminar la corrupción que le hizo mucho daño al país, a través de políticas públicas hechas con amor, como es el caso del programa Salud Casa por Casa destinado a cuidar el bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad.

“Nosotros somos gobiernos con honestidad con honradez, eso es lo primero, lo segundo es cercanía y amor al pueblo no puede ser uno gobernante si no hay cercanía y amor, la política tiene que tener un adjetivo y es hacemos política con amor, no con odio, no con envidias, es amor por encima de todo, porque lo que hacemos es política, políticas públicas, hacer política desde el gobierno, no partidaria, hacemos política pública porque el programa Casa por Casa es un programa de política pública para atender a la ciudadanía, entonces mucho amor siempre”, aseguró al encabezar la asamblea del programa Salud Casa por Casa.

Señaló que Salud Casa por Casa forma parte del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación y dará un ejemplo a México y al mundo en el cuidado de las personas adultas mayores y con discapacidad que serán atendidos de manera personalizada en sus hogares por 20 mil facilitadores de la salud.

“El objetivo de este programa es el bienestar de las y los adultos mayores y las personas con discapacidad, no es la atención a la salud, que es una parte, sino el bienestar, que vivan bien todas y todos los adultos mayores de nuestro país, que no solo reciban la pensión, sino que sea atendidos de manera individualizada. Por eso digo que este programa no lo hay en ningún lugar del mundo y ustedes son ejemplo mundial de eso que para nosotros es la esencia de la transformación de nuestro país, que es el Humanismo, que es el corazón y eso es lo que ustedes van a dar en cada casa de cada adulto mayor”, comentó.

El programa brindará atención directa a adultos mayores y personas con discapacidad en sus hogares. ı Foto: Presidencia

Recordó que la idea es que con el programa Salud Casa por Casa se tenga a finales de 2025 el historial clínico de las y los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad. Además de que será un modelo a través del cual se tendrá un control del incremento o disminución de enfermedades crónicas.

“Es medicina en territorio, enfermeras y enfermeros en territorio trabajando casa por casa con la gente, entonces es un programa muy ambicioso que descansa en ustedes y que sabemos que va a ser un ejemplo para México y para el mundo, porque así lo hemos concebido y sabemos que ustedes van a poder realizar este gran sueño”, concluyó.

