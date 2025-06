Noroña, sin foto

Quien se quedó vestido y alborotado fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues la visita que haría al órgano legislativo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson ayer, no se realizó. Noroña había anunciado el encuentro un día antes, cuando dijo en su canal de YouTube: “Se van a… morir, ¿a que no saben quién viene este viernes aquí a la oficina?” Pero horas más tarde informó que la visita se canceló. Y no faltaron los maliciosos que pensaron que el diplomático no quiso tomarse la foto con quien en días pasados arremetió en contra de la administración de Donald Trump, como ocurrió el 26 de noviembre, cuando sugirió que México le impusiera aranceles a Estados Unidos “hasta que dejen de consumir drogas y exportar ilegalmente armas a nuestra patria”. Y hay otros más maliciosos todavía, que creen que la visita del embajador no se canceló, sino que Noroña se aceleró al anunciarla, cuando aún no estaba confirmada. ¿Será?

