Sin acuerdo en la bolsa

Y hablando de cosas que ocurren en Estados Unidos, pero afectan a México, nos cuentan que con una foto con el Capitolio de fondo en la que aparecen muy sonrientes, los integrantes de la comisión de senadores que viajó a Washington para tratar de impedir que se graven las remesas, terminaron ayer esa chamba. Hasta el momento no está claro que ésta cumplirá con el objetivo buscado, es decir, que al final no se aplique el impuesto que afectará a miles en nuestro país. Sin embargo, los legisladores parecen optimistas ante la sensibilidad que vieron en legisladores con los que se reunieron —los republicanos Roger Marshall, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Marsha Blackburn, y los demócratas como Peter Welch y Catherine Cortez Masto—. Por el momento no queda de otra que confiar en que efectivamente hicieron un buen trabajo los morenistas Ignacio Mier, Andrea Chávez y Alejandro Murat, el panista Mauricio Vila, la petista Geovanna Bañuelos y la verde ecologista Ruth González Silva, porque sobre un acuerdo como tal, no hay nada.

