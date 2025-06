Claudia rechaza esa forma de atener fenómeno migratorio

Tras asegurar que las redadas y la violencia no resuelven el fenómeno migratorio, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, producto de esas acciones que Estados Unidos intensificó contra migrantes que radican allá, este fin de semana 35 mexicanos han sido detenidos, situación frente a la cual aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para su defensa.

Además, la mandataria federal expresó su rechazo a los operativos desplegados por el gobierno de Donald Trump que, con personal militar en las calles, se ha centrado en capturar a migrantes.

El Dato: Varios padres denunciaron la presencia de ICE en escuelas, causando pánico entre niños y docentes. Se reportó la detención de menores acompañando a sus familiares.

“Fíjense que hace unos días el Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos comenzó a hacer una serie de redadas en California, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, y detuvo —hoy sabemos, estamos en contacto con ellos, con sus familias, a través de la red consular— a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá, en los Estados Unidos. Hubo varias manifestaciones y, finalmente, el gobierno de Estados Unidos decidió, el día de ayer, en la madrugada de hoy, llegó la Guardia Nacional a Los Ángeles, California.

“En primer lugar, queremos decir que tenemos… Hay que decirlo: Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias; ¡no son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos!”, subrayó.

Además, externó un mensaje de solidaridad y mencionó que las instrucciones giradas desde hace un par de días hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fueron estar en contacto directo con los detenidos para brindarles apoyo.

Para ello, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, se puso en contacto con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como con el representante diplomático de aquel país en el territorio nacional, Ronald Johnson, y las autoridades estadounidenses.

Resaltó que no se desistirá en la exigencia para que se respeten los derechos humanos y aseguró que todo aquel que desee volver a México será recibido.

“Siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos. Y que sepan que, si quieren regresar a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos; tenemos el programa México te Abraza, para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos… Y de nuestra parte, todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior”, dijo.

En cuanto a las movilizaciones de la comunidad afectada en aquel país, llamó a que no se convierta en protestas violentas, pero también remarcó su desacuerdo con la forma en que ha procedido el gobierno de Trump.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio; es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera; ésa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna”, expresó la mandataira.

En su mensaje, reiteró el señalamiento de que Estados Unidos no sería el país en el que se ha convertido, sin los paisanos, e incluso esto ha sido reconocido por el presidente Trump.

“Nueva York no sería lo que es, si no fuera por los poblanos que están allá. Los Ángeles, California, no sería lo que es, si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias. Lo más importante que tiene que ser reconocido: las y los mexicanos se van allá, pero los necesitan allá porque, si no, no tendrían trabajo (mano de obra).

“Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera… Tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Trump lo hizo. Cuando el presidente (Andrés Manuel) López Obrador fue a la firma del tratado comercial con Estados Unidos, las palabras del presidente Trump, si las revisamos, fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos, y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos”, exclamó.

Anuncian queja ante embajada

Por: Ulises Soriano

La senadora Guadalupe Chavira anunció que senadores y diputados de Morena acudirán este martes por la tarde, junto con sindicatos y organizaciones sociales, a la embajada de Estados Unidos en México para realizar una protesta pacífica y exigir que el gobierno de Donald Trump detenga de inmediato esta política inhumana y garantice el debido proceso de toda persona migrante, sin distinción de origen o estatus.

En un comunicado, la morenista condenó las redadas contra migrantes con el uso de la Guardia Nacional y contra personas que están siendo detenidas y expulsadas de forma ilegal, al advertir que son medidas represivas que afrentan la dignidad humana.

Insistió en que los paisanos “no son cifras ni discursos, son vidas. Son obreros, madres, estudiantes, soñadores. Son mexicanas y mexicanos que, ante la falta de oportunidades, decidieron cruzar fronteras para construir futuro. Hoy se les responde con redadas, con muros y con miedo”.

Violentos no representan a los mexicanos: Johnson

› Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que los manifestantes violentos en la ciudad de Los Ángeles no representan al pueblo mexicano, que es, dijo, digno y trabajador, “al que conocemos y respetamos”.

Al referirse a las movilizaciones de migrantes, en protesta por las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump, el diplomático justificó que dichas acciones buscan proteger a todas las comunidades y refuerzan el Estado de derecho.

“Los manifestantes violentos en LA no representan al pueblo mexicano: digno y trabajador, que conocemos y respetamos”, escribió en su cuenta de X.

2 días consecutivos de redadas se dieron en EU

Luego de repostear el mensaje de Trump donde aclara que las redadas de ICE y la Patrulla Fronteriza (Border Patrol, por sus siglas en inglés) son directamente contra criminales, John-

son dejó en claro que “México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas”.

Por su parte, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, hizo un llamado a la comunidad mexicana en esa ciudad a no involucrarse en protestas violentas y expresar su inconformidad de manera pacífica para evitar problemas con las autoridades de ese país.

Destacó en sus redes sociales que, “ante los hechos ocurridos en #LosÁngeles, @ConsulMexLan hace un llamado a la comunidad a mantener la calma y, en caso de manifestarse, hacerlo de manera pacífica. Reiteramos el respaldo de la Presidenta @Claudiashein a la defensa de los derechos de nuestras y nuestros migrantes”.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, comentó que “la red consular de México en EU despliega todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y mexicanos en el exterior”, como lo señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Viven “aterrorizados” por ofensiva contra paisanos

› Por Yulia Bonilla y Ulises Soriano

Las redadas desatadas en Estados Unidos el fin de semana han conllevado reportes sobre violaciones a derechos humanos contra los migrantes detenidos, como tratos violentos que han provocado que algunos se encuentren “aterrorizados”, y también sobre fallas e incumplimiento desde la red consular a las instrucciones que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum giró en enero para brindar atención a los connacionales, lo que los ha llevado a activarse con abogados para defenderse.

De igual manera, lanzan advertencias de que las movilizaciones van a continuar. Javier Calzada, de Héroes Migrantes Primero, expuso a La Razón que durante estas últimas horas la organización ha recibido al menos 40 llamadas, de las cuales 10 son relacionadas directamente con alguna captura ya concretada y en las que familias, que buscan recursos legales para poder librar el proceso, denuncian la no localización del detenido o que algunos que ya fueron aprehendidos reportan que las autoridades no les dan informes sobre la audiencia a la que deberían ser sometidos para procesarlos formalmente, lo cual ya representa una violación a sus derechos.

No obstante, las quejas también versan sobre tratos discriminatorios y racistas por parte de los agentes, quienes además no hablan español, e incluso se reportan negligencias respecto a quienes enfrentan una condición médica, a pesar de la cual no se les ha facilitado el acceso a los medicamentos que necesitan. “La comunidad migrante está aterrorizada, en sí, está buscando información”, dijo.

Frente a esto, advirtió que las medidas que se giraron hace más de cuatro meses desde el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no han sido atendidas por el personal consular para atender a los migrantes, como lo son el orientarlos para la salvaguarda de derechos.

“El problema no es nuestro Gobierno de México, el problema es en los consulados, que me parece que han estado operando en el viejo régimen y no transmiten la información y órdenes que se les da. La Presidenta sí dio el botón de pánico, vinieron senadores, manda al secretario de Relaciones Exteriores, nos apoya, pero hay diferentes ramas que corresponden al cónsul. Esperamos que hagan su trabajo”, declaró.

Mientras la situación continúa, contó que han optado por activar grupos en redes sociales para alertarse entre sí sobre la presencia de las autoridades estadounidenses y evadirlas para no correr riesgo de ser aprehendidas.

“Tenemos algunos (grupos) de WhatsApp, donde hay información de dónde va a estar migración y es donde la gente debe estar al pendiente; sabemos en las áreas y lugares que van a llegar o van a estar (las autoridades) y cuando eso pasa, mantengamos la información para que todas las personas no pasen lo que se ha pasado en estos cuatro días de redadas… La información es por medio de videos, transmisiones en vivo, por WhatsApp, por Facebook, comunicarle a los demás migrantes: ‘aquí está migración’ y de esa forma podemos nosotros abstenernos o no llegar a esos lugares”, contó.

Con los señalamientos acerca de las fallas en la atención consular coincidió María Elena Valdivia, de Alianza de Migrantes y Minorías, quien señaló que las acciones han quedado en instrucciones de nulo cumplimiento, principalmente del botón de pánico que se presentó en enero, para que migrantes lo presionaran y de inmediato se conociera su localización, a fin de que personal diplomático acudiera en la inmediatez posible a apoyarles.

“No, no ha funcionado. Nosotros hemos hecho estas transmisiones en vivo en nuestras plataformas donde usamos lo que se nos prometió y no funciona. Los consulados nunca contestan y, cuando lo hacen, nunca tienen dinero.

“Es mentira eso de que haya licenciados dispuestos a defender a los mexicanos en Estados Unidos. No los hay, y cuando los hay, solamente son estos abogados dentro de su programa donde dan la consulta gratuita. Sí, pero eso cualquier abogado, bueno, no cualquiera, pero hay miles de abogados que te dan la consulta gratuita sin estar en este programa”, dijo.

En cuanto a los reportes de las capturas, detalló que han recibido quejas sobre tratos violentos contra paisanos, sobre todo ya dentro de los centros de detención.

“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, no solamente hablamos de perfil racial, hablamos de tortura. ¿En qué sentido? Bueno, en los centros de detención, en varios estados, ya están a la máxima capacidad y han agarrado cárceles de diversos condados para tener a los detenidos y van para juicios más largos de los que ICE especifica.

“No tienen para dar a las personas en dónde dormir, los tienen amontonados, en el piso, no les dan agua por varias horas y, asimismo, comida, les niegan los alimentos. Recientemente están mostrando que están siendo violentos con los migrantes: los golpean, los maltratan, los encierran en lugares donde no saben los traslados, sin dar la oportunidad de comunicarse con su familia. Es realmente preocupante”, aseguró.

Calificó como lamentable que el Gobierno de EU haya desplegado personal militar para estos operativos, frente a lo cual las organizaciones migrantes como la que representa, alistan acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aseguró que no detendrán las movilizaciones como las que se iniciaron en rechazo a esta política; no obstante, aseguró que las protestas serán llevadas a cabo de manera pacífica.

Noroña condena medida “injusta y arbitraria” de EU

› Por Ulises Soriano

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, emitió un rechazo y una condena a las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra la población migrante en California, al calificar éstas como violaciones graves a los derechos humanos.

Señaló que las redadas migratorias realizadas sin orden judicial, la detención arbitraria de personas y la clausura de programas de regularización como el CBP One, constituyen una política migratoria “injusta y arbitraria” del gobierno del norte.

“Eso ha generado una respuesta de la sociedad californiana particularmente, rechazando al personal del ICE, quienes realizan operativos que más parecen ser intervenciones militares”, calificó.

Además, insistió en que el envío de la Guardia Nacional a California y el “amago” de enviar al ejército estadounidense para “enfrentar el respaldo popular a las personas migrantes; parte de la población rechaza las medidas de una verdadera cacería disfrazada de políticas migratorias”.

El senador hizo un llamado a Estados Unidos a cesar la represión y a rectificar, y le recordó que millones de personas migrantes han contribuido a su desarrollo.