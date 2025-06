A Noem le tradujeron mal, dicen en Morena

Legisladores de Morena negaron que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya incitado a las manifestaciones recientes en Estados Unidos, como lo afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En contraste, la oposición pidió a la mandataria deslindarse de los hechos y fortalecer la política migratoria y exterior del país.

“Está malinterpretando lo que dijo nuestra Presidenta. No le entendió bien, no le tradujeron bien. Hace unos días la Presidenta dijo en un evento público que no se permitiría el maltrato a nuestros migrantes y si era necesario, dijo que nos movilizaríamos; y todos los mexicanos entendimos que las movilizaciones son internas, ya que son al Zócalo”, comentó a La Razón la senadora morenista Margarita Valdez.

La también senadora guinda Cynthia López Castro dijo que es “falso que la Presidenta sea quien haya alentado a la violencia. (Ella) siempre ha buscado el diálogo e hizo un llamado a una reforma migratoria que permita tener un diálogo y acuerdo entre EU y México”, y adelantó que solicitará una reunión con el embajador de EU, Ronald Johnson, para dialogar sobre lo ocurrido en Los Ángeles.

El Dato: La jefa de gobierno, Clara Brugada, condenó el pronunciamiento de la secretaria Noem, y destacó que la Presidenta siempre ha llamado a la no violencia.

En un posicionamiento, el bloque de la 4T en la Cámara alta respaldó a la Presidenta y condenó la violencia de las manifestaciones en Los Ángeles.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que Sheinbaum “no es injerencista, respeta la soberanía de todos los países. Es falsa esta acusación directa, es un malentendido y es una declaración desafortunada de la secretaria de Seguridad. En ningún momento la Presidenta ha llamado a la violencia, al contrario, la ha condenado”.

Carolina Viggiano, senadora priista, señaló que los dichos de la funcionaria de EU “no llevan a una solución” y yue las redadas son “una discriminación profunda, brutal en contra de quienes son residentes”, y pidió fortalecer la política exterior del país, pues consideró que “tiene graves fallas”; e insistió en que “EU necesita a los migrantes para sostener su economía, sin embargo, México también tiene que hacer su tarea”.

Marko Cortés, senador del PAN, recomendó al Gobierno y a la Presidenta Sheinbaum deslindarse de los disturbios.

“Yo esperaría una posición muy clara de la Presidenta Claudia Sheinbaum en donde categóricamente rechace, porque no puede México aceptar que es el que fomenta el que se genere este tipo de violencia en otro país, pero que ese rechazo además venga con el llamado a todos los mexicanos que viven, que radican de forma legal o ilegal en Estados Unidos, a que se conduzcan con respeto a la ley, con respeto a las diferentes personas con las que están conviviendo allá”, dijo a medios.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, señaló: “Proteger a nuestros connacionales, en cualquier parte del mundo, es una prioridad. Pero hay que hacerlo con seriedad, no con ocurrencias”.

Reaccionan a polémica │ Legisladores hablaron de los dichos de la secretaria Noem. ı Foto: Imagen: La Razón

Gobernadores cierran filas con la Presidenta

› Por Yulia Bonilla

Ante las acusaciones vertidas por la secretaria del Departamento de Seguridad en Estados Unidos, Kristi Noem, las y los 31 gobernadores así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, integrados en la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), manifestaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de que la funcionaria de EU acusara a la mandataria de incitar a manifestaciones violentas como las que se dieron en Los Ángeles, los mandatarios recalcaron en un pronunciamiento que Sheinbaum jamás hizo tal exhorto y, en contraste, ha insistido en que las movilizaciones deben de ser pacíficas, pues además la postura que ha sostenido para resolver este asunto es el diálogo.

“La Conago expresa su respaldo institucional a la Presidenta ante los señalamientos recientes acerca de las manifestaciones ocurridas. La Presidenta Sheinbaum nunca ha llamado protestas violentas, por el contrario, ha reiterado múltiples ocasiones que las manifestaciones deben de ser pacíficas, con apego a la ley y al respeto mutuo. La Presidenta ha enfatizado el valor del diálogo como vía para la resolución de diferencias”, dijeron.

Asimismo, expresaron confianza en que esta situación se resolverá de manera institucional y oportuna para ambas naciones que no solo son vecinos sino también aliados y socios estratégicos.

“La Presidenta y quienes conformamos la Conago reconocemos siempre el papel fundamental que desempeñan las y los migrantes mexicanos en la economía y la cultura de la vida social de Estados Unidos. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad nacional, con el respeto a la soberanía y con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. México es un país democrático que valora profundamente la cooperación internacional”, apuntaron.

La mandataria federal agradeció el posicionamiento sin externar ningún otro comentario.