Coscorrón a edil acelerado

Un nuevo revés desde Palacio Nacional fue el que recibió el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien entre sus ocurrencias se ha pronunciado contra el Estado de derecho. Resulta que el edil en días pasados hizo un llamado a que los policías municipales usen la fuerza letal contra criminales que, dijo, anden armados, que se resistan a ser detenidos o que agredan a la ciudadanía. “No hay que tener ninguna consideración”, dijo. Y, bueno, pues ya la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que su Gobierno no cree en las ejecuciones extrajudiciales. “Nosotros creemos en el Estado de derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad, pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no”, dijo. Remarcó también que si en algún momento algún elemento policial recibe un ataque, puede hacer uso racional de la fuerza y actuar en defensa propia, “pero la vía no es ejecuciones extrajudiciales; eso, además de que es inmoral, no da resultados”, recalcó. Ahí un nuevo coscorrón.