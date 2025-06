Ven “bomba de tiempo” en persecución a paisanos

Irineo Mujica, dirigente de la organización Pueblo Sin Fronteras, enfatizó que no es la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ha alentado las protestas de migrantes en Estados Unidos, sino el mismo gobierno de Donald Trump, al impulsar acciones para generar miedo, xenofobia y odio contra este sector social.

“No sé por qué (la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem) acusa a la Presidenta de algo mismo que ha provocado, lo que debería hacer Donald Trump es revisar sus propias políticas y atender sus propios problemas. Él está creando una bomba de tiempo”, indicó.

El activista agregó que los migrantes se han convertido en la espina dorsal que sostiene la economía de Estados Unidos, por ello, resaltó que los migrantes residentes de ese país se encuentran cansados de la persecución realizada por la administración del presidente.

40 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este problema es de Trump y él lo ha creado. Somos 40 millones de mexicanos ciudadanos, no podemos permitir que persiga a la comunidad trabajadora como si fueran criminales. No es ella la que esta impulsando, son sus políticas”, dijo.

El activista enfatizó que no existe un país que criminalice a sus trabajadores cuando, dijo, están incrustados en la economía. Con sus acciones, agregó, crece el odio a los migrantes que podrían derivar en masacres.

“Definitivamente no es la Presidenta, es él (Trump) con sus políticas, pone a las agencias como ICE o FBI a perseguir a migrantes, que están trabajando, no van a robar, esta impidiendo que trabajen, los está cazando, esta aterrorizando, es obvio que los migrantes no están haciendo daño”, indicó Mujica.

El activista destacó que los esfuerzos de la administración de Donald Trump son una pelea perdida: “Lo único que esta logrando es que pase una desgracia, no se puede disparar contra las propias manos que construyen tus casas y los pies que sostienen tu economía, porque cuando tu atacas a los migrantes te desangras tú mismo”.

Reconoció el esfuerzo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum al negociar con un presidente perturbado como Donald Trump. Finalmente, envío un mensaje a la comunidad migrante en Estados Unidos: “La comunidad migrante no tiene por qué ser perseguida ni bajar la cabeza”.