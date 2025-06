Niega SRE que haya presión o solicitud de EU para ir contra “narcopolíticos”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que haya algún tipo de presión del Gobierno de Estados Unidos para proceder contra narcopolíticos en México. Aseguró que es falso que en las reuniones de funcionarios de Estados Unidos con el Gobierno de Claudia Sheinbaum haya alguna solicitud de ese país para investigar y procesar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

En un comunicado, la Cancillería desmintió la información publicada por la agencia de noticias Reuters en el sentido de que “Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles”.

“Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario (Marco) Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”, estableció.

EL Dato: la embajada de EU también desmintió la “lista” de presuntos nombres de funcionarios ligados al narco que difundió Simón Levy, exsubsecretario de Turismo con AMLO.

La SRE indicó que la propia Cancillería mexicana, como el Departamento de Estado de EU, ha dado cuenta de manera transparente de las diversas conversaciones mantenidas entre ambos países sobre distintos temas, incluida la seguridad.

“Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos”, agregó la dependencia.

A este desmentido de la SRE, la embajada de Estados Unidos en México respondió con aplausos. En su cuenta de X, sólo publicó un emoji de manitas aplaudiendo, repetido en cuatro ocasiones, pero sin desmentir o rechazar la nota.

El Tip: desde mayo, el medio ProPublica, en una nota de Tim Golden, quien tuvo conflictos con el expresidente AMLO, dijo que EU tenía a 35 políticos mexicanos bajo la lupa.

Recientemente se mencionó que Estados Unidos ya tendría una lista de supuestos “narcopolíticos” del movimiento de Morena ligados con el crimen organizado.

En el choque de versiones, ayer la agencia Reuters dio a conocer que el Gobierno estadounidense está presionando al de México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y para que los extradite a EU si hubiera cargos penales allí.

Según la agencia, que cita cuatro fuentes familiarizadas con el caso a las que no pudo identificar, las solicitudes —planteadas, dijo, al menos en tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos— buscan presionar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a funcionarios y lance una ofensiva sin precedentes contra la “narcocorrupción”.

Falso que EU solicite investigar a “narcopolíticos” mexicanos: SRE ı Foto: Especial

“Un operativo, cuyos blancos serían potencialmente servidores públicos electos de alto nivel, marcaría una escalada dramática en los esfuerzos de México contra la corrupción vinculada a las drogas, pero conllevaría riesgos políticos para Sheinbaum, ya que las acusaciones alcanzan a miembros de su propio partido”, reportó la agencia.

En las discusiones, los funcionarios de EU han pedido acciones contra varios políticos del propio partido Morena, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas, dijeron dos de las fuentes a la agencia.

Esta ofensiva conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró un miembro de su gabinete de seguridad, siempre de acuerdo con Reuters.

La solicitud se planteó inicialmente en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informaron las personas consultadas.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la junta, indicaron las cuatro personas. De la parte mexicana, los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.

La Presidencia de México, la SRE, la FGR y la SSPC no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones, citó la agencia de noticias.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional tampoco respondieron a los pedidos de comentarios sobre las pláticas, mientras que el Departamento de Justicia declinó comentar.

Como parte de las conversaciones, dos de las fuentes indicaron que funcionarios de EU también plantearon la idea de nombrar a un zar estadounidense del fentanilo para que se comunique directamente con el equipo de Sheinbaum sobre los avances en la lucha contra el opioide sintético.

Washington también presionó a México para que realizara inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros con destino a EU en la frontera, uno de los cruces más transitados del mundo.

Reuters no pudo determinar si EU proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra.

Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que en las pláticas fueron mencionados cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador.

Al respecto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo en conferencia que es “totalmente falso cualquier información que la pretenda vincular con cualquier grupo delictivo”.

Recordó que la misma Embajada de EU en México desmintió varias “especulaciones” y rumores que se suscitaron en torno sobre que el gobierno de aquel país solicitó al nuestro investigar, procesar o extraditar a funcionarios mexicanos vínculados con cárteles del narcotráfico.

Con información de Alan Gallegos

CSP señala a oposición por acusaciones de EU

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló a políticos mexicanos opositores a su Gobierno de ser quienes tergiversaron declaraciones que hizo semanas atrás, para asegurar que ella incitó a mexicanos en Estados Unidos a realizar las manifestaciones violentas ante las redadas, y que pudo ser lo que dio pie a que la secretaria de Seguridad de dicho país, Kristi Noem, también la responsabilizara de dichas movilizaciones.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que cuando surgió la propuesta en el Congreso estadounidense de aplicar impuesto al envío de remesas, llamó a realizar movilizaciones contra el proyecto, pero se refería a lo que terminaron por hacer los senadores mexicanos que viajaron a dicho país, para hablar con los congresistas, o los connacionales, que enviaron cartas a los legisladores para exponer el desacuerdo con dicho plan.

Aseguró que políticos mexicanos tomaron su declaración hecha ante ese contexto para publicar opiniones y demás materiales en redes sociales, donde afirmaron que ahora la mandataria llamó a protestas en aquel país en contra de las redadas antimigrantes.

Bajo este escenario, acusó a los opositores de actuar irresponsablemente y con una actitud “antipatriota” para buscar en el extranjero el apoyo que ya no tienen en México, a pesar de que ello represente un conflicto entre ambas naciones.

Y es que también insinuó que dichas publicaciones pudieron haber llegado a los funcionarios estadounidenses y haber sido el motivo del malentendido por el cual la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, la acusó el lunes de incitar a los disturbios registrados en Los Ángeles.

“Esta tergiversación de que una declaración, hace tres semanas, tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, no tiene absolutamente nada que ver. Y es tergiversar, porque quien sube estos posteos en sus redes sabe que es mentira; están mintiendo deliberadamente. Entonces, en vez de defender a las y los mexicanos, como otros —algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero que hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionadas con las redadas—, confundir a quien lee sus posteos, es de muy mala fe. Y, además, no es un asunto de crítica a la Presidenta, es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos”, señaló.

Al final de la conferencia, se presentó la habitual sección Detector de Mentiras, en cuya edición de este miércoles se expuso los videos de actores políticos como la senadora panista Lilly Téllez, asegurando que Sheinbaum Pardo invitó a manifestarse de manera agresiva.

El coordinador de estos episodios, Miguel Ángel Elorza, comentó que se trató de una campaña negativa liderada por opositores al Gobierno federal.

“Luego de las manifestaciones ocurridas en Los Ángeles, California, diversos comentaristas, caricaturistas, medios de información y hasta políticos de oposición mexicanos han emprendido una campaña de mentiras y tergiversaciones, para culpar a la Presidenta de haber alentado manifestaciones violentas”, dijo.

...Y se reúne con Landau por poco más de dos horas

› Por Yulia Bonilla

Durante poco más de dos horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para abordar distintos temas en la relación bilateral.

Fue a las 9:43 de la mañana cuando el funcionario estadounidense llegó a Palacio Nacional, escoltado con un amplio dispositivo de seguridad, de donde se retiró a las 12:07 horas, sin dar declaraciones.

En redes sociales, la mandataria mexicana únicamente comentó: “Nos reunimos en Palacio Nacional con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos”.

La publicación fue acompañada de un par de fotografías del encuentro, en donde de, parte de México estuvieron también presentes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y el Jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

A Landau lo acompañó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el jefe de la misión diplomática, Mark Johnson.

En inicio, este encuentro tenía como objetivo preparar la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para la próxima semana; sin embargo, en su conferencia de prensa, la mandataria dejó ver que esto podría ya no ocurrir.

La posible cancelación de dicha reunión sería debido a la posible reunión que Sheinbaum Pardo sostendrá con Donald Trump en la Cumbre del G7 que se llevará a cabo el próximo martes en Canadá.

Este encuentro se trató del tercer recibimiento de una autoridad extranjera de alto nivel dentro de Palacio Nacional. El primero fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 16 de diciembre de 2024. La segunda en recibir también fue una autoridad estadounidense: Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que visitó México el 28 de marzo para hablar sobre la relación bilateral.