Reagendar reunión con presidente de EU, exige PAN

Luego de que el presidente Donald Trump abandonará la Cumbre del G7, el PAN en San Lázaro consideró que “es una mala noticia para la comunidad mexicana en los Estados Unidos, ya que el encuentro que se tenía en agenda con la presidenta Claudia Sheinbaum tenía muchas expectativas de éxito”.

“Claro que el conflicto de Israel e Irán es un tema de seguridad nacional para la Unión Americana, pero de estabilidad para todo el mundo también, por eso, hacemos un llamado a que el Gobierno mexicano tenga una mesa permanente en Washington”, declaró el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar.

Agregó que “la relación de México con Estados Unidos no se puede tratar en 60 minutos, la vida de las y los mexicanos que están sufriendo en la Unión Americana por este tipo de redadas masivas y violentas, no se puede hablar en un lapso de minutos”.

“Pero tampoco se puede hablar del gran éxito económico que representa la comunidad mexicana en Estados Unidos en 60 minutos, la Cancillería debe hacer un gran esfuerzo para acordar de manera inmediata una nueva agenda con el gobierno de EU”, dijo.

Döring mencionó que México debe entender que es urgente una mesa permanente en Washington para negociar con el presidente Trump y cambiar la narrativa actual.

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, habló de una mesa que debe incorporar a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos. “Que debe tener sentados a diversos sectores de la sociedad, como son los sectores empresariales, las universidades, distintos sectores que hoy puedan cambiar lo que representa la relación México con la Unión Americana”.

Dijo que la voz de la diputación migrante y la mano de la oposición está puesta para contribuir porque tristemente, el gobierno mexicano ha decidido aislarse desde que llegó AMLO y la 4T. “Lamentó que hoy en día no seamos un referente cuando esta Reforma Judicial ataca el estado de derecho, con incertidumbre entre los jueces y magistrados, además de la violencia en el país con el 84 por ciento en el territorio nacional ahuyenta a los capitales que llegan a invertir”.

En ese sentido, el panista insistió en hacer un llamado a cambiar la narrativa y hacer un mayor esfuerzo, así como a sumar a los mexicanos y voces que no sean solamente las del Gobierno de la República.

Por su parte, al hablar sobre la cumbre del G7, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó que el encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo, Donald Trump, se podrá dar en otro momento, luego de que la primera reunión presencial que se tenía acordada en el marco del evento se canceló debido a la salida del republicano para atender el enfrentamiento entre Irán e Israel.

La funcionaria enfatizó que la conversación con Sheinbaum no fue la única cancelada, pues también se vio interrumpida su charla con representantes de los gobiernos de Japón, Ucrania y Australia.

“El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo reunión con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México”, dijo.

Asimismo, recalcó que hay una comunicación buena con el Gobierno de Estados Unidos y así se mantendrá.

La Secretaria destacó que la comunicación entre ambos gabinetes es buena.