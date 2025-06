Las barbas del vecino

Opositores a la demolición —cada vez más avanzada— de la Ciudad de las Artes de Tepic para construir un estadio de futbol, presentaron ayer la primera demanda de amparo en contra de este proyecto del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Más allá de que la obra no se justifica, por costosa y porque en Nayarit no hay afición al futbol, las autoridades no han exhibido los permisos de construcción ni los estudios de impacto urbano y ambiental. La empresa que derriba la Ciudad de las Artes es fantasmal y no se ha transparentado la licitación para la construcción del estadio. Muchos recuerdan que algo similar pasó con el Viaducto Elevado de Zacatecas, en torno al cual se acumularon nueve suspensiones de jueces, precisamente por la opacidad del proyecto. El gobernador David Monreal tuvo que cancelar su obra insignia, ante la falta de argumentos para combatir tantos fallos judiciales. ¿Cómo dice el dicho? Si ves las obras innecesarias de tu vecino cortar… O ¿cómo era?

