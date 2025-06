Transparencia al garete

Aún se sienten los efectos de la reforma constitucional por la que desaparecieron varios órganos autónomos, entre ellos el Inai. El Congreso de la Unión estableció un plazo de 90 días, que se cumplen hoy, para que las legislaturas estatales armonizaran el marco jurídico local con el federal. Hasta hoy, 19 entidades no han reformado sus respectivas constituciones. Y de entre las 13 que ya lo hicieron, sólo en cuatro se ha consumado la extinción de los órganos garantes. De entre las 19 pendientes, sólo en siete hay iniciativas presentadas, mientras que en las 12 restantes de plano no hay ni iniciativas, por lo que se desconoce el destino que tendrán los órganos de transparencia y las fechas en que darán su último suspiro. Dicen los que saben que, en muchos de estos últimos casos, los gobernadores le apuestan a la asfixia presupuestal para que, al plantear las reformas, los organismos ya estén muertos en vida y no tengan fuerza para respingar. ¿Será?

