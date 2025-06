Trapitos al sol

Así que se suscitó una nueva controversia en el Senado y, para variar, uno de los protagonistas de la misma es Gerardo Fernández Noroña. Y es que resulta que el presidente de la Mesa Directiva fue acusado por el panista Marko Cortés de no haberlo acreditado para participar como observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. “Lamentablemente en esta ocasión al estilo de los regímenes autoritarios, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República abusando de su investidura, me ha negado la oportunidad de participar en dicha sesión sin una debida notificación”, refiere Cortés en una carta dirigida a Theodoros Rousopoulos, quien preside la Asamblea Parlamentaria. Pero no fue lo único que le dijo. También aprovechó para acusar que se actuó así para “que no se visibilice la grave situación que estamos viviendo en México” a propósito de la reforma judicial. Marko enseguida le recetó el listado de anomalías registradas en la elección judicial. Uf.