Y fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la que salió al paso de los señalamientos que se han hecho en los últimos días en torno a una supuesta lentitud en las indagatorias por el asesinato de dos de sus funcionarios más próximos —su secretaria particular y un asesor— hace un mes. “Hoy se cumple un mes del ataque que sufrieron nuestros compañeros José Muñoz y Ximena Guzmán. Desde entonces, no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso, en esta ciudad”, refirió la mandataria capitalina. Lo hizo ayer durante la entrega de apoyos en el Zócalo capitalino. “A sus familias, a sus seres queridos y a toda la sociedad, les reiteramos nuestro compromiso. No habrá impunidad y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad, para que este crimen no se quede sin castigo”, dijo. Hace unos días al respecto la fiscal Bertha Alcalde, responsable de la indagatoria, declaró que no habría impunidad ni fabricación de culpables.