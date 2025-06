Por los dictámenes

Nos cuentan que en el Senado, no todos comparten el entusiasmo por el periodo extraordinario que recientemente fue convocado. La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Karla Toledo, del PRI, no dudó en cuestionar la pertinencia de llamar al Congreso a sesiones cuando, afirma, apenas hay dos dictámenes listos para discutirse sólo este lunes. “Parece más bien una agenda de trámite, cuando hay temas que verdaderamente urgen”, afirmó. La legisladora subrayó que en comisiones siguen atoradas reformas cruciales, como la de desaparición forzada o la de telecomunicaciones, y lamentó que el Congreso de la Unión esté más ocupado en cumplir formalidades que en responder a lo que duele en el país. “Nos convocan a un extraordinario, pero discutimos asuntos de agenda ordinaria”, reprochó. Toledo no señaló directamente a nadie, pero dejó entrever que la presión vino desde las alturas legislativas. Parece que está pegando el tema de la falta de dictámenes. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES No es lo mismo Uruapan que Macuspana