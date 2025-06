Sheinbaum anuncia operaciones gratuitas de cataratas para adultos mayores con Salud Casa por Casa

Desde el municipio de Aquila, en Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya se trabaja para que en 2026 a través del programa Salud Casa por Casa se otorguen operaciones gratuitas de cataratas en beneficio de las personas adultas mayores.

“No puede haber mejor gobierno que el que lleva amor al pueblo, no hay mejor gobierno que ese y esa es la bondad y la maravilla de este programa. Yo quiero darles las gracias por lo que están haciendo, vamos a estar muy pendientes de ustedes, vamos a seguir trabajando, vamos a acompañar, en su momento, este programa, yo creo que a partir del próximo año para que los adultos mayores que tengan cataratas puedan irse a operar de manera directa, estamos trabajando en ello y algunos otros padecimientos que tienen las y los adultos mayores, que permitan el bienestar” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



“Porque no es un asunto de atender a alguien cuando tiene una enfermedad, sino de proveer bienestar”, informó tras encabezar la asamblea del programa Salud Casa por Casa.

Reconoció a las y los servidores de la nación y a los facilitadores de la salud que forma parte de Salud Casa por Casa, pues recordó que son una extensión del Gobierno de México, ya que llegan a lo más íntimo de un derechohabiente: que es su hogar.

“El gobierno no puede ser solamente de escritorio, o uno que se queda en las oficinas, el gobierno es un gobierno territorial para estar cerca de la gente , si no hay territorio no hay cercanía y eso lo caracteriza los servidores de la nación que están aquí, que llevan mucho años recorriendo casa por casa todo el país”, resaltó.

En Michoacán, son más de 800 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, que ya recorren las calles y que a la fecha han realizado más de 52 mil visitas en los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad.

