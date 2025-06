¿Habrá impuesto a remesas?

Y donde están puestas las miradas es en el Senado de Estados Unidos, donde se discute el plan fiscal de Trump. En las últimas horas se ha conocido un borrador en el que el gravamen que eventualmente podría aprobarse a las remesas no sería ya del 3.5 por ciento sino del uno por ciento. De ser así, la cifra original que se establecía en el plan, de 5 por ciento, se vería ya muy reducida. Incluso existía la posibilidad de que no todos los envíos fueran gravados, sino sólo los que se hacen en efectivo o a través de giros postales. También ha trascendido que de aprobarse, la enmienda entraría en vigor para las transferencias que se realicen después del 31 de diciembre de 2025. Nos hacen ver que la aprobación o no del impuesto dependerá también de que los republicanos tengan los votos suficientes para aprobar la llamada “enorme y hermosa” iniciativa. Por lo pronto, atentos.