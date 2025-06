Sheinbaum: FGR continuará investigaciones contra huachicol y presunta participación de funcionarios

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) seguirá con las investigaciones sobre las redes de huachicoleo en el país y para averiguar si ha existido la presunta participación de funcionarios.

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los resultados dados a conocer ayer sobre el desmantelamiento de una red dedicada al robo de combustible, fueron producto de un trabajo llevado a cabo durante medio año que permitió encontrar el trasiego del hidrocarburo por medio de puertos terrestres y marinos.

En ese punto, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se mantendrán las averiguaciones para acabar con esta práctica criminal.

“El Presidente López Obrador avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte que es dónde venden ese combustible. Las investigaciones continúan”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional este lunes.

– “Para lograr una red de esta magnitud es imposible que no hubiera colaboración de funcionarios”, se le preguntó a Claudia Sheinbaum Pardo en su Mañanera del Pueblo.

– “Es parte de la investigación, lo están trabajando la Fiscalía General de la República y todo el gabinete de seguridad”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó en que los resultados para el combate a este delito no ocurren de un día a otro, pero se tiene que mantener cada día.

“Lo estamos haciendo, si no no hubiéramos dado este golpe tan importante que dio el gabinete de seguridad. Es un trabajo diario, no es que lleguemos a un punto y se terminó todo, no, es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y darle continuidad a investigaciones que surgen y que de ahí van llevando pues a distintos vínculos. Ya el gabinete de seguridad cuando venga aquí ya les podrán dar más explicación”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

