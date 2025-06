Su fama lo retrata, sus resultados lo definen

Vaya rechazo, nos hacen ver, el que sigue concitando la figura de Hugo López-Gatell, lo cual se evidencia no sólo en las críticas que recibe, sino también en el hecho de que casi ninguna figura relevante del morenismo se tome la molestia de defenderlo. El nombre del funcionario que se encargó de operar la estrategia contra la pandemia de Covid-19 ha vuelto a sonar, porque se dice que será nombrado representante de México ante las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. La exdirectora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla celebró el fin de semana la designación y la calificó como una “gran noticia”. Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento de dicho nombramiento, el cual, recordó, tiene que pasar por la Cámara alta. Mientras se confirma o no, se acusa ya el insulto que representaría la designación de López-Gatell para los cientos de miles de personas que murieron por las fallas que tuvo su estrategia. Uf.