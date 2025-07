Monreal destaca creación de 3 nuevas leyes y modificación de más de 20 ordenamientos en periodo extraordinario

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, destacó que el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados “fue intenso”, y señaló que se desahogaron 17 materias, del 23 junio al 2 de julio, con cien horas aproximadas de debate en siete sesiones, donde se modificaron más de 20 ordenamientos jurídicos secundarios y se crearon tres nuevas leyes.

Afirmó que fue una etapa y un periodo importante, en el cual se revisó el tema de seguridad pública, con dos leyes, la de Investigación e Inteligencia y el Sistema de Seguridad Pública; la Guardia Nacional, que modificó ocho ordenamientos jurídicos, temas de competencia económica, desaparición de personas, telecomunicación y radiodifusión.

Ricardo Monreal rechaza distanciamiento con PT. ı Foto: Cuartoscuro.

También, se revisaron materias ecológicas, medioambientalistas; “sin embargo, quedaron pendientes para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1º de septiembre, dos materias claves y de suma importancia: las reformas al Poder Judicial en materia secundaria, que son cuatro: Código de Procedimientos Penales, Ley de Delincuencia Organizada, Ley de Amparo y Ley de lo Contencioso Administrativo”, subrayó.

Dijo que un tema, que en lo personal le preocupa bastante, es el de salud, ya que solo en México un millón de jóvenes usa vapeadores a pesar del daño que causa a la salud por la falta de información y clandestinidad, pese a que está prohibido constitucionalmente.

“Están consumiendo estos cigarros electrónicos o vapeadores un millón de jóvenes, aproximadamente, con daños severos e irreversibles a la salud”, dijo.

Mencionó que aprovecharán para que el Ejecutivo, en este caso la presidenta de la República incorpore otras materias, como Cofepris o licitaciones de medicamentos y otras que seguramente se van a incorporar a la iniciativa que estaba proyectada enviar dentro del periodo extraordinario.

“Estas cinco materias, junto con la reforma electoral, serán la prioridad en el periodo ordinario de sesiones del 1º de septiembre. Las prioridades para el periodo ordinario de sesiones dentro de 50 días, 56 días, son leyes secundarias en materia judicial, que son indispensables porque el 1º de septiembre entran los nuevos juzgadores, además de salud y la reforma electoral, precisó.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que todo el periodo de septiembre a diciembre va a ser pesado, y por eso “nos estamos preparando y he pedido a los diputados federales regresen a su distrito, a los pluris regresen a su circunscripción, para ir preparándonos en la revisión de las normas secundarias que vamos a aprobar, si la Asamblea lo decide así, en estos meses que integra el periodo de sesiones ordinarios”.

La reforma electoral –informó-- no tiene un proyecto, no hay una iniciativa, no hay un borrador.

“Vamos a arrancar de cero con las propuestas que la presidenta ya ha lanzado públicamente, que son financiamiento público a partidos y a órganos electorales, revisión de los plurinominales, revisión de las fórmulas de asignación de estos diputados por la vía plurinominal y otras que seguramente dentro de la materia electoral vamos a revisar”.

