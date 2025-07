Otro tirito en Zacatecas

Quien ha demostrado tener una gran vocación para abrir frentes de batalla es el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Primero se peleó con feministas, por la represión policiaca en pleno 8M. Luego, se echó encima a urbanistas y al alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, por su empecinamiento en construir el Viaducto Elevado, lo cual no logró. Ha sostenido varios encontronazos soterrados con su hermano Saúl Monreal por chocar los intereses de ambos, y ahora está enfrascado en un pleito con el alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez. Todo porque el edil priista anunció la creación de una Dirección de Tránsito y Vialidad municipal. El gobernador advirtió que no permitirá que prospere ese proyecto, pues no está permitido por la ley y Fresnillo no tiene la capacidad para hacerse cargo de esa tarea. Otros piensan que lo que está en juego son los recursos que se obtienen vía infracciones, que actualmente controla el Gobierno estatal. Uf.