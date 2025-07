CSP: Seguro popular era puro negocio

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acusó que el modelo implementado en gobiernos anteriores para dar acceso a la salud a personas sin seguridad social fueron únicamente un “negocio”, como el Seguro Popular, que fue anulado en la primera mitad del sexenio pasado.

Al encabezar la inauguración del Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos, Veracruz, mencionó que los esquemas planteados en anteriores gobiernos a la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación no funcionaron, de lo cual puso como ejemplo el propio hospital inaugurado este domingo y que tardó 13 años en ser construido.

“El modelo anterior no funcionó, el Seguro Popular en realidad fue puro negocio, y la mejor demostración es este hospital, que no pudieron ni siquiera avanzar en su construcción. Lo que ahora defendemos es el derecho al acceso a la salud del pueblo de México, y eso es el IMSS-Bienestar: es derecho a la salud, es el respeto y la conclusión y el desarrollo del cuarto constitucional; es justicia social”, dijo ante los asistentes.

El Dato: El Seguro Popular operó de enero del 2004 a diciembre de 2019. Fue creado como parte del Sistema de Protección Social en Salud para personas sin IMSS o ISSSTE.

El Seguro Popular entró en funciones en 2004, creado por el expresidente Vicente Fox como un programa de afiliación voluntaria con el que las familias beneficiarias tenían acceso a atención médica básica y de alta especialidad. En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fijó el cambio para sustituirlo por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Ante las críticas de opositores de partidos que antes gobernaron el país hacen en contra de la Cuarta Transformación, la Presidenta dijo que éstos se encuentran molestos porque dicho movimiento político no ha llegado para “robar”.

La mandataria expuso un recuento de lo que denomina las “transformaciones” que ha vivido México, donde la más reciente inició con la llegada del expresidente López Obrador, a cuyo sexenio describió como un periodo de “cambio profundo, pacífico, electoral” donde se dejó de “gobernar para unos cuantos”.

“Se dejó de gobernar para unos cuantos y, ahora, somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y tenemos principios en el gobierno, tenemos causas. No llegamos a gobernar para administrar, no llegamos al gobierno para robar, no, llegamos al gobierno para servir al pueblo, ésa es la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y esos principios es lo que no le gusta a los que gobernaban antes, por eso llenan de mentiras, de odio”, dijo.

En su discurso, recalcó que el objetivo es dar acceso a servicios a quienes menos tienen y que pertenecen a sectores “históricamente olvidados”.

Así, insistió en que el recurso público es para la población y “no le pertenece a nadie”; por ello, se destina a programas como los que ya se ofrecen por medio de pensiones, así como proyectos de salud, educación, vivienda e infraestructura.

En este marco, entregaron mil 418 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con el que se espera beneficiar a más de dos mil 500 comunidades veracruzanas.

“Es la primera vez que se distribuye y vamos a ir mejorando porque éste es un presupuesto, no de una sola vez, es por siempre y para siempre; eso va a quedar establecido en la Constitución, cada año, así pueden planear; este año recibimos esto, el próximo lo que sigue y van planeando”, señaló la Presidenta.

Gobierno inaugura central eléctrica en San Luis Potosí

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Central de Ciclo Combinado Villa de Reyes, durante su gira de este fin de semana en el estado de San Luis Potosí, donde se espera beneficiar a dos millones 400 mil personas.

El proyecto recibió una inversión pública de 350 millones de dólares, con la cual se sustituirá la Termoeléctrica de Villa de Reyes como parte del Plan de Fortalecimiento que se tiene para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar.

Con esta planta se espera reducir las emisiones a la atmósfera en 53 por ciento, y el uso de agua en cerca del 40 por ciento.

“Este proyecto lo inició la administración del presidente López Obrador, como parte de esta estrategia de rescate de las empresas del pueblo. Y hoy, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, estamos consolidando esa visión para garantizar que todas las personas tengan acceso a la energía… Para nosotros, la energía no es una mercancía más, es un derecho y un insumo estratégico para el desarrollo, esencial para la vida cotidiana, pero también para las actividades productivas; por eso, necesitamos a la CFE”, afirmó.

La secretaria de energía, Luz Elena González, en la inauguración de la central eléctrica, el sábado, en SLP. ı Foto: Especial

La Presidenta Sheinbaum recordó que esto forma parte del eje República Soberana y con Energía Sustentable, cuyo fin es generar 26 mil megawatts.

“El desarrollo energético de la nación descansa, principalmente, en Comisión Federal de Electricidad, durante años luchamos para que esto fuera realidad, estuvimos defendiendo a Pemex, a CFE, frente a la Reforma Energética del 2013 y con la reforma que hicimos en el 2025, CFE se renacionaliza, recupera realmente su esencia como Empresa Pública y como eje central de la generación y transmisión en nuestro país”, señaló.

Y agregó: “Hubo algo que no permitió la privatización de la CFE y fueron las y los trabajadores de la CFE que defendieron con todo a su empresa... son de lo mejor que tenemos en nuestro país”.