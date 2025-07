Harfuch sostiene que aeronave asegurada en Colima fue detectada en el sur de El Salvador; Bukele afirma que es falso

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que la aeronave asegurada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. En tanto, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que la afirmación del mexicano es falsa.

Para sostener su punto, el funcionario mexicano publicó una gráfica en la que se aprecia la ruta que siguió la avioneta, misma que fue identificada por personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) a las 13:00 horas del 3 de julio de 2025, a 200 kilómetros al sur de San Salvador, El Salvador.

La imagen compartida por Omar García Harfuch también mostró que se ordenó el despegue de aviones y un helicóptero para interceptar a la nave clandestina. Asimismo, se desplegó personal de seguridad en Colima, en áreas susceptibles de aterrizaje.

“La aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aplicaron el ‘P.S.O. para la Revisión de Aeronaves’. Fueron detenidas tres personas y se aseguraron 427.65 kilogramos de cocaína y la aeronave”, detalló el secretario de Seguridad en la red social X.

En relación con lo publicado por el Presidente @NayibBukele sobre la aeronave asegurada en Tecomán, Colima, preciso lo siguiente:

En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la aeronave que fue asegurada jamás tocó territorio salvadoreño y que sobrevoló el océano Pacífico.

En la red social X, detalló que la avioneta que transportaba droga fue reportada por Costa Rica, país que activó la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea.

“El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. FALSO”, indicó.

Además, reveló que las 3 personas detenidas y que viajaban a bordo de la avioneta son de nacionalidad mexicana, hecho que fue reconocido por el titular de la SSPC de México.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador.



FALSO.



“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, dijo el mandatario, que señaló que García Harfuch omitió señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador.

Así, Nayib Bukele exigió una aclaración y rectificación inmediata por parte de México.

“Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga”, concluyó Bukele, presidente de El Salvador.

Nayib Bukele exigió una aclaración y rectificación inmediata por parte de México. ı Foto: Especial.

