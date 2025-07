Rescate de trenes de pasajeros va: Claudia

Para la puesta en marcha de la conexión entre la Ciudad de México y Pachuca, Hidalgo, el Gobierno federal iniciará desde hoy el proceso de licitación para adquirir 15 trenes eléctricos para servicio de pasajeros, como parte del plan de “rescate” para este sistema de transporte que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “va”.

“El rescate de los trenes de pasajeros continúa; se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay unos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el Gobierno. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México tanto en ferrocarril como en avión”, dijo.

Como parte del mismo fin, será en septiembre cuando inicien las obras de los trenes que transportarán a la población en las rutas Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

En conferencia, Andrés Lajous, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mencionó que la convocatoria para la licitación —proceso por medio del que se buscará a los mejores proveedores para los nuevos trenes—ya se encuentra lista y se publicará este jueves. Se prevé que el fallo se tenga a finales de agosto.

Las condiciones que deberán cumplir las unidades son velocidad de 130 km, de longitud de 100 metros que permitan acoplar dos unidades; deberá de ser de más de 700 pasajeros con al menos 315 asientos ergonómicos y contar con accesibilidad universal, así como proporcionar información y comunicación al pasajero además de garantizar la seguridad y confort.

Al presentar el avance del proyecto en sus cuatro fases, apuntó que el tramo México-Querétaro ya se encuentra en construcción, al igual que el AIFA-Pachuca y el que va de la Ciudad de México al AIFA.

Sobre este segundo, la Presidenta aseguró que se resolvieron los diferendos con las comunidades aledañas.

En tanto, para los tramos de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo ya se tienen en marcha las licitaciones para asignarse en agosto e iniciar las obras al mes siguiente.

Sobre las configuraciones para las secciones de vía, Lajous precisó que 89 por ciento serán dedicadas a una vía compartida para el transporte de carga y el de pasajeros, lo que no significará que los trenes irán para ambas modalidades vayan sobre los mismos rieles, sino que serán trazados paralelos, pero cada uno con su vía.

“¿Por qué no podemos ir sólo en el trazo que ya existe? Porque los trenes de pasajeros, para poder ir más rápido que los de carga necesitan tener curvas muy suaves y tampoco pueden tener muchas pendientes. Esas curvas suaves son amplias y por esa razón se tiene que salir del trazo existente donde va la carga”, explicó.

Otro 10 por ciento será de vías con derecho propio, mientras que 1 por ciento sí será sobre los mismos rieles con la especificación de que para la circulación de carga sólo se realizarán operaciones de noche.