Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 26 de junio

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.
Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.
Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 26 de junio.
Calendario de registro Pensión Bienestar junio 2026: Fechas, horarios y documentos
Ofertas de Julio Regalado
- Todos los vinos y licores: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Ropa exterior, interior, calcetines y calzado de caballero y en toda la mezclilla para la familia: 70% en el segundo artículo
- Mayonesas, vinagres, cátsups o mostazas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Bebidas deportivas, isotónicas y energizantes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Dulcería y chocolates: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Pastas para sopa, salsas para pastas y purés de tomate: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Jugos y néctares: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Departamento de carnes (valor agregado): 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca: 4x3 (Gratis el cuarto de igual o menor precio)
- Botanas Paketaxo, receta crujiente y Tostitos: 4X3 (Gratis el cuarto de igual o menor precio)
- Aromatizantes e insecticidas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Toda la marca Más Color, Persil, Viva y 123: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todos los desechables: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Toda la jarcería: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todo el alimento seco para perro y gato Dog Chow y Cat Chow: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
Te puede interesar:
- Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio
- ‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio
- Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de junio
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT