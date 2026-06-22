¡Aprovecha la temporada!

Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 26 de junio

La temporada de ofertas se encuentra activa; te contamos algunas de las promociones disponibles

Las mejores ofertas de Julio Regalado
Las mejores ofertas de Julio Regalado Foto: Canva/Soriana
Por:
Mariel Caballero

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.

Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.

Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 26 de junio.

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Ofertas de Julio Regalado

  • Todos los vinos y licores: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Ropa exterior, interior, calcetines y calzado de caballero y en toda la mezclilla para la familia: 70% en el segundo artículo
  • Mayonesas, vinagres, cátsups o mostazas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Bebidas deportivas, isotónicas y energizantes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Dulcería y chocolates: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Pastas para sopa, salsas para pastas y purés de tomate: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Jugos y néctares: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Departamento de carnes (valor agregado): 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca: 4x3 (Gratis el cuarto de igual o menor precio)
  • Botanas Paketaxo, receta crujiente y Tostitos: 4X3 (Gratis el cuarto de igual o menor precio)
  • Aromatizantes e insecticidas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Toda la marca Más Color, Persil, Viva y 123: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todos los desechables: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Toda la jarcería: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todo el alimento seco para perro y gato Dog Chow y Cat Chow: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
Ofertas de Julio Regalado al 25 de junio
Ofertas de Julio Regalado al 25 de junio ı Foto: Soriana

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