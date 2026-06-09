¡Aprovecha la temporada!

Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 11 de junio

La temporada de ofertas se encuentra activa; te contamos algunas de las promociones disponibles

Las mejores ofertas de Julio Regalado
Las mejores ofertas de Julio Regalado Foto: Canva/Soriana
Por:
Mariel Caballero

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.

Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.

Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 11 de junio.

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Ofertas de Julio Regalado

  • Todos los productos de jarcería: 4x2 (gratis el tercero y el cuarto de igual o menor precio)
  • Shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todo el departamento de mascotas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Leches condensadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Harinas para Hot Cakes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Cajetas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Pastelitos Marinela: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Galletas Barritas Marinela, Emperador, clásicos Gamesa o Canelitas Marinela mayores a 140g: 4x2 (gratis el tercero y cuarto de menor o igual precio)
  • Chocolate de mesa Abuelita: el segundo al 50% de descuento
  • Chocolate Ferrero, Kinder, Hershey’s o Carlos V: el segundo al 50% de descuento
  • Saborizante Nesquik varios sabores de 357g: el segundo al 50% de descuento
  • Dulces Ricolino, Vero, Panditas, Mancha T, Pelón o Glorias mayores a 100g: el segundo al 50% de descuento
  • Salsas picantes caseras, botaneras y Tajín: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Consomés, caldos y sazonadores: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Bebidas deportivas isotónicas y energizantes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Toda la marca Air Wick: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Cosméticos Maybelline y L’oréal: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

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