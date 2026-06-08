Pensión Mujeres Bienestar junio 2026: Fechas y requisitos para el registro y entrega de tarjetas

Quienes realizaron previamente su registro para la Pensión Mujeres Bienestar podrán recibir su tarjeta en los próximos días; además, se abrirá un nuevo periodo de registro para quienes quieran ser beneficiarias.
Del 15 al 21 de junio se realizará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para las personas que resultaron beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, así como de la Pensión Adultos Mayores.
Las y los beneficiarios recibirán un mensaje vía SMS en el que indicarán la hora, lugar y día en el que deben acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar; a la que deben acudir con su identificación oficial vigente en original y copia, y con su talón de registro.
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Quienes no reciban un SMS pueden revisar con su CURP en el portal oficial de la Secretaría del Bienestar la ubicación del módulo en el que les entregarán la tarjeta para recibir el apoyo económico bimestral.
Fecha y requisitos para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar
El nuevo registro para quienes quieran ser beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar estará disponible del 22 al 28 de junio en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a domingo.
Este Programa para el Bienestar está dirigido a las mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad que residan en la República mexicana, y brinda un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.
Para realizar el registro se debe acudir a alguno de los módulos del Bienestar con los siguientes documentos:
- CURP certificada de impresión reciente
- Acta ce nacimiento legible
- Comprobante de domicilio que no sea mayor a 6 meses de antigüedad
- Número telefónico para poder localizar a la solicitante
Debido a que en México existe una brecha salarial de género, este apoyo económico busca brindar autonomía económica a las beneiciarias, quienes pueden comenzar a contar con un ingreso propio con la pensión.
Asimismo, se pretende reconocer el trabajo que han realizado las mujeres durante toda su vida, pues algunas se dedican en su totalidad al cuidado de las familias y labores domésticas sin recibir una remuneración económica.
Una vez que las beneficiarias cumplan 65 años de edad pasan de manera automática para comenzar a recibir la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
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