Contra la violencia en Sonora

Y nos cuentan que ayer en Hermosillo, capital de Sonora, se realizó una marcha contra la violencia que, en esa entidad, quitó la vida a una madre y sus tres hijas, en un suceso que conmocionó no sólo a los sonorenses sino al país completo. En la manifestación participaron familiares de las víctimas y ciudadanos que se solidarizaron con ellos. Familias enteras alzaron su voz, nos comentan, para que las autoridades hagan ya algo para evitar la violencia que golpea a las infancias y a las familias en la entidad a cargo de Alfonso Durazo. “El feminicidio múltiple de las tres hermanas y su madre no es un caso aislado, es el resultado de la desprotección, del incumplimiento y falta de voluntad de las instituciones que deben garantizar la seguridad de las niñas, jóvenes y mujeres. Instamos al gobernador y al fiscal del estado a no enfocar su línea de investigación a un solo culpable y a no reproducir narrativas revictimizantes, ya que cargan la responsabilidad de las decisiones individuales de la madre como única explicación de los hechos lamentables”, acusaron. Ahí el dato.