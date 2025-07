Investigación sobre huachicol llegará a todos los niveles, afirma Sheinbaum

"No vamos a proteger a nadie"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que las indagatorias relativas al trasiego de combustible robado llegarán a todos los niveles de funcionarios que resulten implicados.

Por ahora, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que no es posible dar a conocer nombres ni en qué dependencias ya se han hecho señalamientos y hasta dónde aplican las indagatorias.

“Es difícil informar o más bien, no es difícil, no se puede informar cuando hay una investigación en proceso. Pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en su conferencia.

Claudia Sheinbaum Pardo Recalcó que para poder ejecutar una orden de aprehensión se deben de contar con todas las pruebas derivadas de las carpetas de investigación, lo cual no es un proceso breve.

“Para poder detener a una persona… A veces se cree que detener a una persona es muy sencillo. Un presunto delincuente, obviamente, para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas, tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez esperando que un juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las incautaciones que se han hecho a la fecha ayudan a recoger información, la cual sigue bajo análisis para juntar las pruebas que sean necesarias para detener a quienes resulten responsables.

