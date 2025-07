INE rechaza haber recreado voz del actor Pepe Lavat; respalda llamado de actores a regular uso de la IA

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó que ese organismo haya buscado recrear la voz del actor José Lavat a través de inteligencia artificial, por lo que, dijo, ya se revisó el tema al interior.

Ante los señalamientos en contra del INE tras publicar un video en redes sociales en el que se escucha la voz que empleó el actor como narrador en la serie “Dragon Ball”, lo que generó protestas por parte de la comunidad artística.

“El INE no utilizó una voz predeterminada así, como Pepe Lavat. Buscó un hombre al cual asemejarse, una voz a la que asemejarse, es el uso gratuito y libre de esta red, como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo con relación a la inteligencia artificial”, expresó.

INE acompaña llamado de actores para regular IA

Taddei explicó que ya se revisó el tema al interior del Instituto , desde el área de Comunicación Social, al tiempo que externó su respeto irrestricto al gremio por parte del INE.

“Acompañamos el que se regule el tema de la inteligencia artificial. Es algo que está haciendo falta en México y el mundo” Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE



Guadalupe Taddei, presidenta del INE, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Uso de IA en el INE, previa aprobación al interior

Guadalupe Taddei abundó que el INE está encontrando el camino para, más allá de que exista una regulación externa en materia de inteligencia artificial, al interior del instituto se haga uso del comité de tecnología y medios de comunicación.

“Cuando esta herramienta vaya a ser utilizada contamos con un comité al interior para poder generar un dictamen de aprobación para este uso, entendiendo esta experiencia como algo que nos debe fortalecer al interior del INE”, agregó.

Reunión con secretaria de Gobernación, para nuevos convenios

En torno a la reunión que sostuvo la semana pasada con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que, como siempre, se llevan a cabo cuando concluyen los procesos electorales.

“Nosotros al término de los procesos se cierran las mesas de seguridad y los convenios de coordinación con las diferentes instituciones. Entre ellas está la Segob, Marina, Sedena, Guardia Nacional”, comentó.

Rechazó que en el encuentro hayan abordado el tema de la reforma electoral o de la CURP biométrica.

“No me habló de la CURP, no me habló de reforma electoral, fue una plática agradable, entregamos cuentas claras ambas instituciones y quedamos en la perspectiva de celebrar nuevos convenios de coordinación en lo que se nos vaya presentando como obligación al instituto como el proceso electoral del año que entra, que aunque sea local, nosotros tenemos que activar desde aquí esa colaboración”, dijo Taddei.

