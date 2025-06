Actores prenden alertas por anuncios con IA; exigen regulación ya

Un comercial de un banco concebido totalmente con Inteligencia Artificial y en el que aparecen seis personas creadas digitalmente con voces clonadas, sustituyendo a actores y prescindiendo de maquillistas, vestuaristas y cinematógrafos, entre otros más, encendió las alertas hace dos semanas en México y ahora organizaciones como la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC), actores de manera individual y trabajadores de esta industria exigen regular el uso de la IA e incluso no descartan manifestaciones para presionar a los legisladores con el fin de que se aprueben las iniciativas que se han quedado estancadas.

Captura de pantalla del comercial hecho con IA. Foto›Captura de video

“Este comercial levantó mucha ámpula; sin embargo, no es el primero, ya Tesla y Puma han hecho comerciales con uso de Inteligencia Artificial. Éste, al ser al 100 por ciento con Inteligencia Artificial, hizo levantar la ceja a más de una persona. Llevamos casi tres años buscando la revisión de esto, ha habido 58 intentos de iniciativas de ley para regularla y ninguno entró ni siquiera a discusión”, comentó a La Razón Alejandro Cuétara, secretario del Exterior en la ANDA, además de actor, guionista y realizador.

Lamentó que no haya avances y que la utilización de la IA siga afectando, principalmente, a los actores de doblaje.

El Dato: Disney y Universal denunciaron a la IA conocida como Midjourney por violar los derechos de autor. La acusan por imágenes a partir de diversos personajes, como Wolverine.

“El avance ha sido cero, pero las afectaciones múltiples. Por ejemplo, Amazon intentó hacer el doblaje de una serie al español con Inteligencia Artificial; por fortuna, el público no la aceptó bien y la bajaron. En el doblaje, los motores de Inteligencia Artificial son cada vez más sofisticados. En algún momento comenzarán a salir los filmes en Estados Unidos ya con la voz doblada desde allá y usando la misma voz del actor, pero con idioma diferente, que cuadre conforme se mueve la boca. Habrá cada vez menos trabajo para los actores de doblaje, por eso nos urge pasar esta reforma de ley para proteger estos empleos, necesitamos que los legisladores se pongan las pilas”, comentó Cuétara.

La principal preocupación para los actores es que en esta ocasión fueron sustituidos por personas creadas con Inteligencia Artificial, lo cual pone en riesgo no solamente su trabajo, sino el de 50 personas que llegan a laborar en un comercial. De acuerdo con WeKcreate, que creó dicho comercial con la productora Revólver, éste incluye “clonación de voz, arquitectura de sonido y una partitura musical totalmente generada por IA”. Marca “un antes y un después en la forma en que se pueden producir películas, con reacciones auténticas que nuestros personajes presentan, moldeadas por la dirección impulsada por la IA”, ha dicho.

“Muchas personas nos hemos pagado la carrera haciendo publicidad. En una filmación no sólo es el puesto del actor, es quitarnos esa otra oportunidad de seguir trabajando a cinematógrafos, la gente de arte, vestuaristas, maquillistas, el asistente de cámara, el operador de cámara, el de luces, el servicio de catering en el que trabajan 10 personas, los extras que son superimportantes para darle peso a un comercial… Estás quitándole el puesto de trabajo a 50 o 100 personas que llegan a trabajar en un comercial”, alertó en entrevista con La Razón la actriz Alicia Quiñonez, nominada al Ariel a Mejor Coactuación Femenina por su papel en Las elegidas.

El Tip: en marzo pasado, Prime Video lanzó un programa piloto de doblaje con IA en 12 películas, entre ellas Long Lost.

La también actriz de El día que me perdí señaló que es urgente que haya una regulación en la utilización de la IA en México, pues ven que los avances son a pasos agigantados mientras la legislación se queda atrás. Hace unos meses le ofrecieron formar parte de una base de datos que se utilizaría con esta herramienta tecnológica, pero no aceptó por los vacíos que hay y la desprotección legal en el país.

“Estaban pidiendo una base de datos para actores. Iba a haber una preselección como en un comercial normal; estaban ofreciendo una cuota, pero no había un contrato que estipulara el tiempo, el medio en que se iba a utilizar, sólo se sabía que era a perpetuidad.

“La agencia que me representa no llegó a un acuerdo, porque nos dijeron que no era justo. Eso fue en febrero o marzo de este año. Para muchos el comercial de IA fue una cachetada, porque algo que se platicaba que se iba a integrar eventualmente en la publicidad ya era una realidad”, comentó preocupada la actriz.

4 actores lanzaron una campaña contra Prime por usar IA

98 por ciento de los actores en México es parte de la ANDA

Para el actor Alberto Juárez, quien ha participado en proyectos como El colapso, el comercial del banco llega en un momento en el que están totalmente desprotegidos y sin herramientas legales para afrontar lo que ya será parte de la cotidianidad.

“Nos agarra desprevenidos y legalmente desprotegidos. No hay nada que regule, nada que lo detenga a nivel legal”, dijo a este diario, y señaló la importancia de proteger la identidad de los actores y estipular los límites del uso de la IA.

Comercial creado totalmente con IA en México enciende las alarmas y exigen regulación ı Foto: Imagen: La Razón

“De entrada sería establecer en qué territorios y hasta dónde puede utilizarse esta herramienta; lo segundo que nos enseñó la huelga en Estados Unidos es que legalmente tienen que proteger nuestra identidad, porque también pueden suplantarnos, reproducir nuestra imagen. Ya no necesitaríamos firmarles la renovación de un contrato por derechos de imagen; eso es lo peligroso”, declaró el histrión.

Mientras que el actor Horacio García Rojas habló de la importancia de conocer cuáles son los contenidos que están alimentando a la IA para un proyecto audiovisual como el del comercial.

“Es complejo cómo determinar de dónde se alimenta la Inteligencia Artificial, cómo saber de dónde alimentó las narrativas que está contando, como en el caso del comercial, porque no está creando nada, es tomar de cosas existentes y acomodarlas de una manera diferente, lo cual puede ser fabuloso si se usa como herramienta, no como medio definitivo; ahí es donde las regulaciones nos urgen, porque qué tanto le falta a la Inteligencia Artificial para meternos en problemas de copyright”, dijo a este diario.

Comercial creado totalmente con IA en México enciende las alarmas y exigen regulación ı Foto: Imagen: La Razón

Alejandro Cuétara, secretario del Exterior en la ANDA, detalló que una de las propuestas que promueven es el pago de regalías por parte de las productoras que usen IA para que no sea más barato que contratar a un actor.

“La IA llegó para quedarse, pero no queremos que desplace el empleo de seres humano. Lo que hicieron en el SAG-AFTRA (sindicato estadounidense) en los contratos colectivos es lo que buscamos: que si vas a usar la Inteligencia Artificial, si vas a replicarme, me lo informes, me lo remuneres y no uses más allá de lo que te permití.

“Incluso ellos tienen una cláusula en la que, si se hace un comercial como el del banco, pagan los salarios de los actores no reales al sindicato y éste usa ese dinero para dárselo a los actores. No te va a salir más barato trabajar con réplica digital; te va a seguir costando lo mismo. Eso desincentiva; si voy a recrear a Bruce Willis y ya no puede actuar, lo replico y le pago lo que le hubiera dado sin que salga de su casa. Lo que queremos es que no sustituya”, explicó.

Comercial creado totalmente con IA en México enciende las alarmas y exigen regulación ı Foto: Imagen: La Razón

Sin embargo, esta propuesta también es perfectible para los actores que no forman parte de la ANDA, sindicato que concentra al 98 por ciento de los actores mexicanos. “Cómo vamos a determinar quiénes son los más afectados, cómo van a determinar la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes), la ANDA, la asociación de fotógrafos, quién realmente es el afectado hablando de la individualidad. Tenemos que hacer estos análisis sin que los sindicatos sean los principales beneficiarios, sino ver cómo vamos a aterrizar eso a la banda que nos dedicamos a hacer esto de manera artesanal, poniendo nuestro cuerpo y nuestra piel”, dijo el actor de Diablero y Texas Rising Horacio García Rojas.

Una de las iniciativas de reforma que está estancada es una que en la legislatura pasada presentó la senadora Cora García Pinedo para proteger el doblaje y la locución, que Alejandro Cuétara considera que son la “carne de cañón de la IA”.

“Se proponía una ley basada en la protección del actor de doblaje para que cierto porcentaje de lo hecho en español se hiciera en México por actores nacionales y agregamos actores vivos mexicanos; con eso pensamos que podíamos proteger contra la IA; sin embargo, no caminó. Estuvimos acompañando a un diputado del PAN que tenía una propuesta de ley para la regulación ética de la robótica y la IA”, comentó.

Lamentó que tampoco se discutieran otras propuestas. “Acompañados de la ANDI apoyamos un movimiento que tuvo el Senado en la legislatura pasada, la creación de una comisión de regulación de la IA, se hicieron varias reuniones y no caminó. En esta actual legislatura hay un movimiento de parte de un legislador en el Congreso de la Ciudad de México para proteger a los actores de doblaje, pero también se habla de la Inteligencia Artificial”, agregó.

Debido a que los avances han sido nulos, la ANDA plantea convocar a una manifestación para presionar a los legisladores, aún sin fecha por definir. Además, en otros sectores se están organizando protestas, como la del próximo 13 de julio a las 12:00 horas en el Monumento a la Revolución, a la que están convocados actores de doblaje, cineastas, músicos, locutores, actores, modelos, cosplayers y agencias de talento.

“El mes de julio vamos a tener una marcha presencial con varias asociaciones, con varios gremios para que los legisladores nos vean, para que nos pongan atención”, dijo el secretario del Exterior de la ANDA.

Finalmente, Horacio García Rojas señaló que en lo que las regulaciones llegan, “la única manera de enfrentar esta situación es apelar al trabajo creativo”.

Cinematógrafos buscan que haya equilibrio

Por Adriana Góchez

Tras la difusión del comercial creado 100 por ciento con Inteligencia Artificial, la Asociación Mexicana de Cinetografía (AMC), integrada por personalidades como Emmanuel Lubezki, se pronunció pidiendo un equilibrio entre lo humano y lo tecnológico en la industria.

“En el caso de este comercial se dejó la producción a un lado. Nos afecta en todos los sentidos, se prescinde de toda la infraestructura dentro de la industria. Cómo empezar, por ejemplo, supongo que sería estipular que si van a usar la IA, siempre debería haber un cinefotógrafo que tenga ese ojo que educamos para hacer fotografía”, comentó a La Razón Diana Garay Viñas, copresidenta de la asociación, además de cinematografía y directora.

Mientras que Alfredo Altamirano, miembro de la AMC y director de fotografía, alertó sobre los derechos de autor y su protección, lo cual es necesario regular.

“Toda la Inteligencia Artificial se logra gracias a un aprendizaje de muchas cosas. Funciona robando imágenes y haciendo nuevas; pueden llamarle inspiración, pero yo le llamo robo, porque no te piden autorización. Sería importante que soliciten la autorización del uso de imagen. Además, de revisar los alcances de lo que se puede o no hacer”, señaló.

Desde la AMC se están reuniendo con otras asociaciones nacionales e internacionales para abrir la discusión y debate con miras a establecer propuestas de regulación sobre el uso de la IA en el país.