¿Alianza MC-PAN en Nuevo León?

En la antesala de los comicios de 2027 y con la mirada puesta en 2030, no son pocos los que consideran que los ciudadanos están ante un escenario en el que aflora la falta de opciones. Así que quienes conocen cómo se mueve la política en entidades del norte del país, nos piden no perder de vista lo que ocurre en Nuevo León. Y es que resulta que la reciente reconfiguración política en el municipio de Guadalupe, donde regidores del PRI, PAN y PVEM se han sumado a las filas de Movimiento Ciudadano, pudiera no ser un hecho aislado. Nos cuentan que MC está abriendo sus puertas a liderazgos territoriales que, desencantados con estructuras que vienen operando desde hace años, buscan una nueva plataforma para hacer política. Teniendo este antecedente, nos comentan que si el PAN y MC, que han sido más bien rivales en los últimos tiempos, logran entenderse, por supuesto, sin pensar en fusionarse, podrían dar forma a una oposición distinta a la que hoy en día se está quedando corta de alcances.

