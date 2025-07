Gentrificación, medidas y mensajes

Y nos anticipan que seguramente será encendido y no estará exento de polémicas el debate que arrancó ayer en la Ciudad de México y que derivará en regulaciones y medidas para frenar la gentrificación. Una de las voces que ayer planteó inquietudes al respecto fue la del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. “Tenemos que revisar cuál va a ser el alcance de la propuesta, nos preocupa —por lo menos en lo personal me preocupa— que el tema de la regulación de los precios de la renta tenga un impacto negativo en el mercado inmobiliario. El panista planteó su rechazo al aumento desorbitado de las rentas, pero también recalcó: “Nada más que no se le vaya a meter la mano al mercado y se mande una señal que paralice la inversión”. Ahí el dato.