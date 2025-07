Fiscalía determinará si hay vínculo con Adán Augusto

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la Fiscalía de Tabasco la que determine si hubo o no algún vínculo entre el exgobernador de la entidad y hoy coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo vinculado con el grupo delincuencial La Barredora.

Consultada sobre si se ha reunido con el exgobernador y si le sugeriría dejar el cargo como legislador federal para que se le investigue, recalcó que López Hernández no tiene un puesto dentro del Poder Ejecutivo y que serán las indagatorias las que determinen el curso de este caso.

En ese contexto, la mandataria mencionó que el Gabinete de Seguridad, el cual coadyuva en la averiguación, habrá de presentar un informe sobre la vinculación criminal de Bermúdez Requena.

“Él en este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva, eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía, en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto y por eso quiero que el gabinete de seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, declaró.

En conferencia, insistió en que desde el Gobierno no se encubrirá a quienes resulten responsables de hechos delictivos; sin embargo, mencionó que habrán de presentarse evidencias para los señalamientos que se hagan.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas. No un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas”, dijo la Presidenta.