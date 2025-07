› ¿Y las que faltan?

No va mucho sexenio transcurrido y sí suman ya varias decenas las andanadas del Gobierno de Estados Unidos contra el de México. Quien ya contabilizó esas ofensivas es el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. El zacatecano, nos cuentan, hizo números al respecto y en la lista ya figuran un total de 43. Entre ellas se incluyen la imposición de aranceles, distintas órdenes ejecutivas y otras determinaciones que han tenido un efecto negativo directo sobre nuestro país. El legislador del guinda advirtió lo que muchos suponen: que los amagos y presiones contra México no cederán, sino que se recrudecerán, por lo que llamó a mantener alta la guardia, así como la unidad y respaldo con la Jefa del Ejecutivo. También advirtió que “México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas”. ¿Hay vías para que desde el Poder Legislativo se contribuya no a contener, pero sí a hacer frente a estas ofensivas? Veremos.

