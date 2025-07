Faltan Andy y Monreal al Consejo de Morena

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena (c.), ayer, acompañada por gobernadores del país, en la octava sesión del Consejo Nacional del partido.

Andrés Manuel López Beltrán y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados guindas, así como siete gobernadores del país, figuraron entre la lista de ausentes de la octava sesión del Consejo Nacional de Morena, en donde se aprobaron nuevas disposiciones partidistas de cara a las elecciones de 2027, y en la que además se externó un mensaje de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en medio de las controversias internacionales que se enfrentan.

López Beltrán, secretario de Organización del partido y uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no acudió por motivos vacacionales, confirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Otros asistentes a la plenaria, como la secretaria general del Comité Ejecutivo, Carolina Rangel, aseguraron que se trataba de un tema personal del que ya se tenía conocimiento con anticipación.

El Dato: En redes sociales, Morena señaló que la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional se desarrolló en diálogo y en unidad con la militancia morenista.

Incluso aseveró que López Beltrán sí se involucró en la preparación de este encuentro guinda, pues colaboró en la organización del material. Aseguró que no se trató de ningún motivo relacionado con la salud de su padre, el exmandatario federal, como se rumoró en redes sociales.

“Tuvo un tema un poquito urgente que le impidió estar aquí, pero estamos todo el tiempo aquí, en unidad con mucha organización; somos una dirigencia que trabaja todos los días… No, definitivamente no (tiene que ver con su papá). Y aparte, como lo vimos el pasado 1 de junio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador está cada vez mejor; sabemos que está muy, muy bien. No, nada de eso”, declaró.

Por los mismos motivos se ausentó el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien previamente envió una carta a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, para notificarle que no podría estar presente por haber contraído un compromiso familiar. Al mismo tiempo, negó encontrarse en España, como se rumoró.

“Le deseo a Luisa María Alcalde, Presidenta Nacional de Morena, el mejor de los éxitos mañana en el Consejo Nacional de nuestro partido. Ayer le envié esta carta, que hago de conocimiento público. Es falso el señalamiento de que me encuentro en el hotel Villa Magna de Madrid”, dijo en una publicación.

En dicho oficio, ofreció una disculpa por no acompañar en los trabajos partidistas, pese a lo cual aseguró que respaldaba los acuerdos que, por mayoría o consenso, se llegaran a adoptar.

Hacia la tarde de ayer, el legislador compartió fotografías de la asistencia de otros cuadros morenistas que asistieron a la sesión, de la cual destacó la aprobación de nuevas directrices.

“Hoy se realizó la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de #Morena. Se aprobaron 3 ejes clave para nuestro movimiento: Plan municipalista; Comisión evaluadora de nuevos integrantes y reactivación de los comités de protagonistas del cambio verdadero”, dijo.

Otro ausente fue el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, quien, según algunos asistentes, no acudió por motivos de agenda y vacacionales también.