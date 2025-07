En Morena no seremos cómplices de nadie: Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en Morena no hay complicidades, por lo que si existen indicios de que alguien cometió un delito o un acto de corrupción, se debe investigar, ofrecerse pruebas, y la autoridad judicial debe investigar “hasta donde tope”.

“Nosotros no vamos a actuar de manera cómplice de absolutamente nadie (...) Si alguien cometió un delito o se desvió de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, esa persona debe tener consecuencias y le toca a la autoridad responsable, al Poder Judicial y ahorita a la autoridad ministerial o a la Fiscalía de Tabasco continuar con las investigaciones. ¿Hasta dónde?, hasta donde tope. Ellos son los que cuentan con los elementos y los que deben de investigar hasta el fondo”, señaló.

En el arranque de la gira del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tlaxcala, al ser cuestionada en torno a qué hacer para evitar que se repitan hechos como el de Tabasco, donde Hernán Bermudez, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, mantuvo nexos con el crimen organizado, Alcalde Luján expresó que a su movimiento “le dañaría tener una actitud cómplice, pero no somos iguales”, dijo.

“¿Cuál es la diferencia con antes?, pues que antes en esta enorme red de complicidad no se investigaba a nadie. ¿Qué pasó con (Genaro) García Luna? no solo no lo investigaron, le dieron premios, condecoraciones, ¿Cuándo hubo una investigación para identificar los nexos que tenía?, entonces, estas narrativas de tratar de decir que todos somos iguales, pues no”.

La presidenta nacional de Morena reiteró que su partido es diferente, al asegurar que apuestan por la justicia y porque no haya impunidad.

“Yo creo que la presidenta de México ha sido muy clara en estos días respecto al tema. Hoy mismo se dio más información de qué se sabía, cuándo inician estas investigaciones y qué bueno, porque la vida pública cada vez debe ser más pública y eso ha sido una fortaleza de nuestra de nuestra democracia”, concluyó.

La conferencia de prensa en Tlaxcala, donde inicia la gira por el país con el fin de anunciar la constitución de comités de Morena en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales que existen en el país, se llevó a cabo sin la presencia de Andrés López Beltrán, secretario de Organización del partido, quien desde el pasado domingo no asistió al octavo Consejo Nacional de ese instituto político.

