Obligan a comer como perros a migrantes

Los migrantes que son detenidos y recluidos en centros de internamiento al sur de Florida están enfrentando condiciones degradantes, deshumanizantes y violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos y las directrices de detención del Gobierno de Estados Unidos, con tratos que inclusive los obligan a arrodillarse para “comer como perros”, alertó la organización Human Rights Watch (HRW), en colaboración con Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South.

La cifra de personas detenidas y recluidas en dichos centros aumentó 111 por ciento tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, lo que ha generado las condiciones referidas y la muerte de dos personas, incluso antes de la apertura del Alligator Alcatraz o Alcatraz de Caimanes, dieron a conocer las organizaciones.

En el informe denominado Sientes que tu vida se acabó, prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025, se detalla que, durante 2024, Estados Unidos tuvo un promedio diario de 37 mil 500 personas detenidas por motivos relacionados con la migración.

El Dato: el 8 de julio, el ICE implementó un nuevo plan para establecer que los migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular no tengan derecho a audiencias de fianza.

Al 20 de junio del 2025, más de 56 mil personas fueron detenidas en todo el país al día, 40 por ciento más que en junio del 2024; de ellos, 72 por ciento no tenía antecedentes penales. El informe señala, además, que esa cifra es la más alta de personas detenidas por motivos migratorios en la historia de ese país.

Luego de entrevistar y documentar los casos de 17 detenidos desde el 20 de enero pasado, los investigadores encontraron que hay hacinamiento, insalubridad, tratos degradantes y falta de acceso a atención médica adecuada y de urgencia, así como falta de personal suficiente en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami.

Documentaron que los detenidos son “procesados” en condiciones de frío extremo, sentados y durmiendo en suelos de concreto, en salas diseñadas para albergar a muchas menos personas y durante periodos mucho más cortos.

“Tuvimos que agacharnos y comer sobre las sillas con la boca, como perros”, dijo Harpinder Chauhan, un emprendedor británico que había sido detenido por el ICE cuando asistía a una cita rutinaria de migración.

Algunos de los detenidos permanecieron esposados dentro de autobuses durante largos periodos, sin comida, agua ni baños funcionales. Además, en los tres centros, las personas no han podido recibir atención médica necesaria, ni siquiera para enfermedades crónicas como la diabetes, asma y VIH. Al menos dos muertes bajo custodia, una en Krome y otra en el BTC, podrían estar relacionadas con falta de atención médica.

Otro hombre relató que dormía junto a un inodoro en una habitación tan hacinada que la gente tenía que pasar por encima de los demás para ir de un lugar a otro.

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a mediados de abril, 45 de los 181 centros de detención autorizados en todo el país superaban su capacidad contractual.

Algunas mujeres que han estado detenidas en Krome, centro de detención que es para hombres, dijeron haber estado sin acceso a servicios de higiene y cuidados adecuados a su género y sin privacidad.

Estaban en celdas con inodoros a la vista de los hombres que estaban en las celdas adyacentes.

“Si los hombres se subían a una silla, podían ver directamente nuestra habitación y el inodoro. Les pedimos que nos dejaran duchar, pero nos dijeron que no era posible porque estábamos en un centro sólo para hombres”, dijo una mujer argentina.

Asimismo, han sido sometidas a encadenamientos prolongados e injustificados durante su transporte.

“Las personas detenidas por motivos migratorios están siendo tratadas como si no fueran seres humanos. No se trata de casos aislados, sino del resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente en el que se cometen graves abusos”, afirmó Belkis Wille, directora asociada de la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch.

Una detenida fue testigo de la muerte de Marie Ange Blaise, una mujer haitiana de 44 años, luego de que el personal se demorara en llamar a los servicios médicos.

“Empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero los guardias nos ignoraban”, dijo. “Cuando llegó el equipo de rescate, ella ya no se movía”.

El trato del personal de los tres centros de detención hacia los detenidos “parece violar claramente los propios estándares del ICE”, señala el documento, incluyendo las normas nacionales de detención basadas en el rendimiento de 2011 (PBNDS, por sus siglas en inglés), que aplican a los centros de Krome y BTC.

Asimismo, las Normas Nacionales de Detención de 2019 (NDS, por sus siglas en inglés), que aplican en el Centro de Detención Federal. Las condiciones en estos centros también violan las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos respecto a tratados y convenciones internacionales.

Condiciones inhumanas ı Foto: Imagen: La Razón de México

SRE brinda asistencia a hermanos mexicanos

› Por Sergio Ramírez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que brinda asistencia y protección consular a dos ciudadanos mexicanos, hermanos, encerrados en el centro de detención migratorio de Everglades, en el estado de Florida, Estados Unidos, conocida como Alligator Alcatraz.

Según la dependencia, los consulados de México en Orlando y Miami están al tanto de la situación legal de ambos connacionales y han mantenido comunicación permanente con sus familiares para informarles sobre los avances del caso, y sobre las próximas visitas programadas.

Además, una abogada del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas (PALE) colabora directamente en el acompañamiento de los casos, con el fin de garantizar una defensa adecuada mientras se resuelve su situación migratoria.

55 mil personas hay en centros de detención migrante en EU

Se trata de Carlos Martínez González, de 26 años, quien junto con su hermano fueron detenidos por una infracción de tránsito y enviados al centro de Everglades en Florida.

Martínez, quien viajó a territorio estadounidense con visa de turista, la cual estaba vigente, fue arrestado el 7 de julio pasado y se le envió a la cárcel de “Alligator Alcatraz”, inaugurada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con medios locales, la Patrulla de Carreteras de Florida detuvo el vehículo en el que viajaba Carlos y su hermano, por carecer de registro válido.

A pesar de que no fue un delito de tipo penal, se emitió una “retención migratoria”, lo que originó su traslado al centro federal de detención Everglades Correctional Institution.

A partir de esa fecha, los connacionales permanecen sin visitas, ni número de caso asignado y tampoco acceso formal a la defensa legal.

En tanto, su familia denunció esta situación, ya que sólo han logrado realizar breves llamadas prepagadas de cinco minutos, bajo supervisión, con Carlos, lo que ha impedido establecer contacto efectivo con abogados o personal consular.

Zar fronterizo va por “inundar” de agentes a las ciudades santuario

› Por Sergio Ramírez

Tras asegurar que “está harto” de leer en los medios que el ICE no cumple con lo prometido por el presidente Donald Trump de arrestar a inmigrantes delincuentes, el zar fronterizo, Tom Homan, advirtió que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificarán las operaciones en Nueva York y otras ciudades llamadas santuario.

“Las ciudades santuario son ahora nuestra prioridad”, dijo Homan. “Vamos a inundar la zona”, amagó, en respuesta al intento de robo y tiroteo contra un agente de aduanas armado fuera de servicio en Manhattan este fin de semana.

El Dato: según el Center for Immigration Studies, en EU hay cerca de 230 estados, condados y ciudades santuario, incluyendo San Francisco, LA, Nueva York, Denver y Chicago.

En conferencia de prensa, junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Homan dijo que hay una eficacia de 70 por ciento en la detención de delincuentes indocumentados desde que iniciaron las redadas que ordenó el presidente de Estados Unidos.

“Estoy harto de leer en los medios a diario que el ICE no cumple con lo prometido por la administración Trump, que no arrestamos a delincuentes, que la mayoría de quienes arrestamos no son delincuentes. Miro las cifras a diario. Las cifras que revisé son 130 mil arrestos y 90 mil delincuentes. Hagan los cálculos. Eso es 70 por ciento”, afirmó.

Además, el zar fronterizo afirmó que “las ciudades santuario son ciudades para criminales”, y reprochó la política implementada por la anterior administración del demócrata Joe Biden, lo cual pudo haber desencadenado en el ataque a un elemento de ICE por parte de dos individuos.

“Lo que vamos a hacer es desplegar más agentes en la ciudad de Nueva York, para buscar a ese malhechor, para que las ciudades santuario obtengan exactamente lo que no quieren: más agentes en la comunidad y más agentes en el lugar de trabajo”, dijo.

Tom Homan, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York, EU, ayer. Foto›Reuters

Jessica Tisch, comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, afirmó que el agente probablemente no fue el objetivo debido a su empleo, pero el hecho delictivo derivó en una balacera. Cuando dos hombres se acercaron al agente fuera de servicio para robarle a él y a un acompañante en un parque de Manhattan, el agente sacó un arma y se enfrentó a tiros con uno de los ladrones.

La titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que hay dos sospechosos detenidos por la agresión al agente de inmigración, uno de ellos identificado como Miguel Francisco Mora Núñez, quien fue localizado en un hospital del Bronx con heridas de bala en la pierna y la ingle.

Señaló que Núñez había sido arrestado cuatro veces desde que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023, mientras que el segundo implicado, Christhian Aybar-Berroa, entró al país en 2022 bajo la administración Biden y un juez de inmigración ordenó su deportación a finales de 2023.

“No hay ninguna razón para que alguien con semejante escoria ande suelto por las calles de Nueva York”, dijo Noem, refiriéndose a Núñez.

“Lo arrestaron cuatro veces en Nueva York debido a las políticas del alcalde, y lo liberaron para perjudicar a la gente y a los habitantes de la ciudad. No se equivoquen, este oficial está hoy en el hospital, luchando por su vida gracias a las políticas del alcalde, el ayuntamiento y las personas encargadas de garantizar la seguridad pública”, acusó.

Gregory K. Bovino, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para el sector El Centro, en el sur de California, publicó un video para advertir que los funcionarios federales de migración no se irán de Los Ángeles hasta que “la misión esté cumplida”.

“Mejor que se acostumbren a nosotros ahora, porque esto se normalizará muy pronto”, aseveró en sus redes sociales. “No trabajo para Karen Bass (la alcaldesa de Los Ángeles), el gobierno federal no trabaja para Karen Bass”, insistió.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó, por su parte, que todo el despliegue de 700 marines estadounidenses en servicio activo está siendo retirado de Los Ángeles.

“Con el regreso de la estabilidad a Los Ángeles, el secretario ha ordenado el redespliegue de los 700 infantes de marina, cuya presencia envió un mensaje claro: no se tolerará la anarquía”, declaró.

“Su rápida respuesta, disciplina inquebrantable y presencia inconfundible fueron fundamentales para restablecer el orden y defender el Estado de derecho. Estamos profundamente agradecidos por su servicio y por la fortaleza y profesionalismo que aportaron a esta misión”, finalizó Parnell.

Reducen cobertura de salud 3 estados de EU

› AP

California, Illinois y Minnesota cancelaron o limitaron la cobertura de salud para cientos de miles de personas que no están legalmente en Estados Unidos.

En los últimos años, algunos estados gobernados por demócratas abrieron sus programas de gastos médicos a inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estatus legal. Al menos siete estados y el Distrito de Columbia han ofrecido cobertura para inmigrantes principalmente desde 2020. Pero ahora California, Illinois y Minnesota han dado marcha atrás, cancelando o limitando la cobertura para cientos de miles de personas que no están legalmente en EU.

Los programas costaron mucho más de lo que las autoridades habían proyectado, en un momento en que los estados enfrentan déficits multimillonarios ahora y a futuro. En Illinois, los inmigrantes adultos de 42 a 64 años sin estatus legal han perdido su atención médica, ahorrando al Estado un estimado de 404 millones de dólares.

20 estados de EU han presentado demandas por compartir información al ICE

Todos los inmigrantes adultos en Minnesota se han quedado sin acceso al programa estatal, generando un ahorro de casi 57 millones. En California, nadie perderá automáticamente la cobertura, pero las nuevas inscripciones para adultos se detendrán en 2026 para ahorrar más de 3.000 millones de dólares en varios años.

Los recortes en los tres estados fueron respaldados por gobernadores demócratas que alguna vez defendieron la expansión de la cobertura médica para los inmigrantes.

En la imagen ilustrativa, una consulta médica ı Foto: Pexels

Esta semana, la administración Trump compartió las direcciones, etnia y datos personales de todos los beneficiarios de Medicaid con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés). Veinte estados, entre ellos California, Illinois y Minnesota, han presentado demandas.

Los proveedores de atención médica informaron a The Associated Press que todo, especialmente el miedo a ser arrestado o deportado, está teniendo un efecto disuasorio en las personas que buscan atención médica. Y los estados podrían tener que invertir más dinero en el futuro porque los inmigrantes evitarán la atención médica preventiva y terminarán necesitando acudir a hospitales de protección social.