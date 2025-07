Indagan a Hernán desde 2024; juez le niega amparos

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco vinculado al grupo criminal La Barredora, era investigado oficialmente desde el 2024, después de que se encontraron indicios de sus prácticas criminales en la entidad, pero fue hasta febrero de este año que se giró una orden de aprehensión en su contra que ahora, desde su condición de prófugo de la justicia, buscó evitar a través de un juicio de amparo que ayer le fue negado.

Un juez federal le había dado entrada a su solicitud en abril y le concedió una suspensión provisional contra la orden de captura por sus presuntos nexos delictivos, pero este martes finalmente le negó la suspensión definitiva, al no presentarse a una audiencia ni cumplir con la garantía que le había requerido el juzgador.

El Dato: El senador Adán Augusto López dijo el lunes que si hubiera sospechado de las actividades delictivas de su exsecretario de Seguridad, “lo habría separado de inmediato”.

Sin embargo, el exfuncionario local de cualquier manera podía ser detenido, debido a que uno de los delitos por los que se le persigue es por secuestro, que está incluido en el catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que puede ser detenido y recluido a pesar de haber solicitado la protección de la justicia.

El pasado 18 de abril, Bermúdez Requena recurrió a solicitar la protección ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, que encabeza Alfonso Javier Flores Padilla, previo pago de garantía de 16 mil pesos para mantener vigente la medida cautelar.

Según reportes locales, la audiencia para establecer si se otorgaba la suspensión definitiva se realizó el martes, sin la presencia del acusado ni de su defensa.

El Tip: el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que no hay una sola prueba contra su compañero, Adán Augusto López.

El expediente fue remitido a un juez federal en Tabasco, donde también existe una orden de aprehensión en su contra.

Fue una vez que ya había renunciado al cargo, e incluso abandonado el país (el 26 de enero de este año), que se giró la orden de aprehensión en su contra, la cual, en su momento, no se reportó, debido a que no se tenían las pruebas suficientes, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Al preguntarle sobre los avances de este caso, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó que fue hasta el cambio de Gobierno estatal y la llegada de un nuevo equipo de seguridad, con la entrada del gobernador de Tabasco, Javier May, que se concretó el proceso.

“Había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial, hasta noviembre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tabasco inició una carpeta de investigación. Y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto”, declaró García Harfuch, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Confirmó que los delitos por los que se le persigue son asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Asimismo, subrayó que a través de los mecanismos de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia con la Fiscalía General de la República (FGR), se obtuvo la ficha roja de Interpol.

Recordó que al inicio del año, la Presidenta Sheinbaum ordenó un reforzamiento de la seguridad en el estado, derivado de la ola de violencia que atravesaba.

Como resultado, destacó la reducción de los homicidios, al pasar de 3.2 en promedio diarios, a 1.7.

Respecto a los informes que advertían de la participación criminal de Bermúdez Requena desde finales del siglo pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, mencionó que toda la información disponible ha sido presentada ante la fiscalía, la cual ha provenido de distintas fuentes, como reportes en medios de comunicación.

Al consultarle en la misma conferencia mañanera si esto había sido advertido al expresidente Andrés Manuel López Obrador o al exgobernador Adán Augusto López, respondió: “No se puede informar algo que no está comprobado”.

Al respecto, se le planteó a la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a si resulta grave que el exmandatario estatal no supiera o no investigara a profundidad el antecedente criminal de su secretario de Seguridad, y respondió que a ella no le corresponde señalar a los responsables, sino que esto derivará de las indagatorias y subrayó que no habrá protección para nadie.

“Tienen que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La fiscalía, en este caso del estado, y si es requerida, la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, tiene que hacer las investigaciones y, en todo caso, de las investigaciones tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas”, declaró.

De acuerdo con informes de inteligencia militar revelados por el grupo Guacamaya Leaks, Bermúdez Requena operaba como presunto líder del grupo criminal La Barredora mientras estaba al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, con el alias de Comandante H.

Ser cómplice de ilícitos dañaría a Morena: Alcalde

› Por Tania Gómez

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en el partido no hay complicidades, por lo que si existen indicios de que alguien cometió un delito o un acto de corrupción, se debe investigar, ofrecerse pruebas, y la autoridad judicial debe investigar “hasta donde tope”.

“Nosotros no vamos a actuar de manera cómplice de absolutamente nadie. Si alguien cometió un delito o se desvió de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, esa persona debe tener consecuencias y le toca a la autoridad responsable, al Poder Judicial, y ahorita a la autoridad ministerial o a la Fiscalía de Tabasco continuar con las investigaciones. ¿Hasta dónde?, hasta donde tope. Ellos son los que cuentan con los elementos y los que deben de investigar hasta el fondo”, señaló.

En el arranque de la gira del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Tlaxcala, al ser cuestionada en torno a qué hacer para evitar que se repitan hechos como el de Tabasco, donde Hernán Bermudez, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, mantuvo nexos con el crimen organizado, Alcalde Luján expresó que a su movimiento “le dañaría tener una actitud cómplice, pero no somos iguales”.

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, ayer, en conferencia. Foto›Especial

“¿Cuál es la diferencia con antes? Pues que antes, en esta enorme red de complicidad, no se investigaba a nadie. ¿Qué pasó con (Genaro) García Luna? No sólo no lo investigaron, le dieron premios, condecoraciones. ¿Cuándo hubo una investigación para identificar los nexos que tenía?, entonces, estas narrativas de tratar de decir que todos somos iguales, pues no”, expuso.

La dirigente partidista reiteró que Morena es diferente, al asegurar que apuestan por la justicia y porque no haya impunidad.

“Yo creo que la Presidenta de México ha sido muy clara en estos días respecto al tema. Hoy mismo se dio más información de qué se sabía, cuándo inician estas investigaciones y qué bueno, porque la vida pública cada vez debe ser más pública y eso ha sido una fortaleza de nuestra democracia”, concluyó.

En otro tema, Alcalde Luján rechazó que vaya a haber fracturas al interior del movimiento de cara a las elecciones de 2027, donde se renovarán diversas gubernaturas, entre ellas la de Tlaxcala, al asegurar que la definición de los candidatos continuará realizándose a través de encuestas.

“Yo no creo que vaya a haber fracturas porque en este movimiento, otra de nuestras fortalezas es que entendemos que muy por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país. Que uno puede aspirar y es legítimo, pero que esa aspiración no está por encima del proyecto de nación”, dijo.

En conferencia en Tlaxcala, donde el CEN arrancará la creación de 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en todo el país, señaló que la definición de candidaturas a través de encuestas es una medida transparente y abierta.

“Tenemos la garantía de contar con una comisión de encuestas imparcial, profesional, pero que aparte tiene la posibilidad de contar con ejercicios espejo que nos permitan darle confianza a las encuestas”, dijo.

Reconocen costos políticos para 4T por exjefe policial

› Por Ulises Soriano

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, reconoció que el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, representa costos políticos para el movimiento, pero no un lastre, y sostuvo que el partido no actuará con base en cálculos electorales.

“Sí, yo creo que hay costos y hay acciones que se vuelven activos. Yo, si me quito el papel de legislador y razono como un ciudadano común y corriente, alguien que va a trabajar todos los días y escucho esta serie de acciones, creo que en mi opinión muy particular diría: ‘Oye, qué bueno que la gente de Morena no permita que, si alguien comete un acto delictivo, no sea sancionado’”, señaló en conferencia de prensa en San Lázaro.

A la pregunta expresa de si el caso representa un lastre para Morena, aseguró: “No es que sea un lastre o no, es que es una situación desafortunada, hay que reconocerlo. Claro que es desafortunado que un secretario de Seguridad Pública haya estado vinculado con temas delictivos, pues claro que es. A nadie nos gusta como morenistas, pues claro que no nos gusta”.

El vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, ayer. Foto›Especial

De forma insistente, Ávila se deslindó de cualquier intento de encubrimiento o protección política al exfuncionario tabasqueño y subrayó que el caso debe investigarse a fondo: “Lo hemos dicho con mucha claridad: que se investigue, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope”.

Rechazó los señalamientos de la oposición, especialmente del PAN, que ha buscado equiparar este caso con el de Genaro García Luna. “Ah, porque ahí la oposición decía: ‘No, es que es el mismo caso de Genaro García Luna con Felipe Calderón’. Pues no es cierto”, pues recordó que durante el gobierno panista hubo advertencias ignoradas sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad con el crimen organizado.

En contraste, sostuvo que, en el caso de Bermúdez, Morena actuó con firmeza: “Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación. Ya se emitió una orden de aprehensión. Ya hay una ficha roja y hemos mandado un mensaje muy claro de que nosotras y nosotros no somos iguales”.