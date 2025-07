‘Fuera de lugar’ que Gutiérrez Luna cuestione mis intenciones: Karla Estrella sobre caso Dato Protegido

Karla Estrella Murrieta, quien cumple una sentencia por supuesta violencia política de género en el marco del caso Dato Protegido, acusó que los comentarios de Sergio Gutiérrez Luna, diputado y esposo de la víctima, están “fuera de lugar”, pues ella ha atendido puntualmente su penalización y, dijo, lo hará hasta el final.

En entrevista para el programa Al mediodía con Solórzano de La Razón de México, Estrella Murrieta aclaró que, para este viernes 25 de julio, ha cumplido casi con la mitad de la penalización, que consiste en emitir una disculpa pública en X contra la diputada Diana Barreras, y que terminará puntualmente con lo que resolvió la autoridad judicial.

El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Foto|Cuartoscuro

Por lo anterior, aseguró que le parecen “fuera de lugar” los comentarios que, acusó, ha hecho el diputado morenista en su contra, en diferentes medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS: Reconocimiento federal Gobierno Federal reconoce a Mara Lezama por ser la primera gobernadora en sumarse a la Red de Abogadas de las Mujeres

“Los veo [sus comentarios] como reacciones desesperadas, a lo mejor para desviar la atención. No veo por qué ahora, en el día 14, cuando casi voy a la mitad de las disculpas, salga a hacer entrevistas donde diga que fui engañada, que interpreté mal la resolución”, explicó Karla Estrella.

“No sé por qué está hablando mal de mí, si él no fue la persona que denunció, no fue el ofendido. Me parece fuera de lugar que esté hablando mal de mí y poniendo en duda mis intenciones”, abundó la mujer, en el citado programa.

En el mismo sentido, Karla Estrella se refirió a las críticas de Gutiérrez Luna sobre que Claudio X. González es quien está financiando su defensa, lo cual ella calificó de “opinión infundada”.

“Te pido una

disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de

violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en

estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-

electorales… — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) July 25, 2025

A propósito, remarcó que la abogada que eligió para defenderse de este caso es una que ella escogió, entre las muchas personas que se acercaron a ella después de haberse hecho público el caso Dato Protegido.

Cumplirá pena, pero insiste en presentar denuncia

Por otro lado, Karla Estrella aseguró que cumplirá la pena que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero insistió en que, al terminar con los 30 días de disculpas, presentará una impugnación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Karla Estrella, la ciudadana que deberá disculparse 30 días por tuit contra diputada del PT. ı Foto: RRSS

En la misma entrevista, Karla Estrella destacó que, si bien el Tribunal no le especificó si la disculpa debía publicarse todos y cada uno de los 30 días, ella lo seguirá haciendo hasta terminar el plazo, pues, dijo, “soy una buena ciudadana y no quiero que haya represalias en mi contra”.

Además, remarcó que su defensa le aclaró que la denuncia ante la CIDH estaría lista a finales de agosto. “La vamos a seguir”, afirmó.

#ULTIMAHORA | #DatoProtegido: La ciudadana @KarlaMaEstrella sancionada por criticar a una diputada federal dice a #AlMediodíaConSolórzano que impugnará en agosto ante instancias internacionales sanción del @TEPJF_informa



Se sumarán más ONG, entre ellas, Artículo 19… pic.twitter.com/ELHmBHSs6b — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2025

En este sentido, destacó que probablemente no habrá una resolución más favorable para ella en este caso, pero que espera que el mismo sirva para, en el futuro, impulsar mejores procesos sancionadores en casos similares al suyo.

Finalmente, Karla Estrella remarcó que está “agobiada”, principalmente por la cantidad de atención que ha recibido de los medios, situación a la cual, aclaró, no está acostumbrada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am