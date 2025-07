‘Alito’ Moreno responde a desafuero con denuncias contra AMLO, ‘Andy’ y gobernadores de Morena.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, convocó a una reunión ordinaria para el próximo viernes a las 12 horas, a fin de discutir el desafuero contra el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien también es senador del tricolor.

Posteriormente, el líder del tricolor respondió a la acción con la presentación de denuncias contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán, así como los siguientes gobernadores y exmandatarios de Morena:

Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas

De acuerdo con el líder del PRI, los políticos señalados en las denuncias que presentó, ante la Fiscalía General de la República (FGR), están señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

TE RECOMENDAMOS: De operaciones y 4 modelos Aguascalientes se consolida como el gigante automotriz de México con traslado de Nissan

¡No es momento de tibiezas, es momento de actuar! El @PRI_Nacional hace un llamado a todas las fuerzas de oposición para alzar la voz con firmeza. Este gobierno busca el silencio por miedo, pero nosotros no nos vamos a dejar.



Ya presentamos las denuncias penales y vamos a ir a… pic.twitter.com/ejpZkEJQE1 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 30, 2025

Más temprano, la Fiscalía General de Campeche presentó la solicitud de desafuero contra “Alito” Moreno por presunto peculado cometido cuando fue gobernador de Campeche, del año 2015 al 2019.

“Alito” Moreno rechaza acusaciones en su contra; acusa fin político

“Ya la denuncia y la Fiscalía del Estado de Campeche llegó a la Sección Instructora, entonces, pues yo creo que ‘Alito’ debe de ir a la fiscalía y si cometió robos y todo lo que dicen ahí, pues debe pagar”, aseguró el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.

Sobre las acusaciones, el senador del PRI trató de minimizar el tema, señalando que los señalamientos en su contra son meramente políticos, debido a que no hay alguna acción penal en su contra.

“No pueden engañar al pueblo de México, le ordenaron que esto es un asunto concluido y archivado y si no están haciendo violaciones a la ley, no tengo nada, pueden ir a la Cámara, pueden ir a donde se les dé la gana, no tengo nada que esconder”, afirmó “Alito” Moreno en conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.